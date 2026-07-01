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    Sadesati in Vrisha rashi: বৃষ রাশিতে আসছে সাড়েসাতি! কবে শুরু, কবে শেষ? কী প্রভাব! বলছেন জ্যোতিষী

    শনির সাড়েসাতি পরের বছর বৃষ রাশিতে শুরু হবে। শনির সাড়েসাতির সময় একজন মানুষকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। 

    Published on: Jul 01, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    শনিদেবের সাড়েসাতী ২০২৭ সালে বৃষ রাশিতে শুরু হবে। সাড়েসাতির তিনটি পর্যায় রয়েছে, যার প্রত্যেকটি ২.৫ বছর। এইভাবে, সাড়েসাতির মোট সময়কাল ৭.৫ বছর। সাড়েসাতির সময়, একজন ব্যক্তি কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থার ওঠানামা দেখতে পান।

    Vrishabh Rashi Par Shani Sade Sati ka prabhav 2027
    Vrishabh Rashi Par Shani Sade Sati ka prabhav 2027

    বৃষ রাশিতে কখন শুরু হবে সাড়েসাতি:-

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বৃষ রাশিতে শনির সাড়েসাতি ৩ জুন, ২০২৭ থেকে শুরু হবে। এই দিনে শনিদেব, মীন রাশি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মেষ রাশিতে আসবে। ২০ অক্টোবর, ২০২৭ এ, শনি কিছু সময়ের জন্য বৃষ রাশি থেকে সাড়েসাতির প্রভাব সরিয়ে মীন রাশিতে ফিরে আসবে। শনি আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ এ মেষ রাশিতে আসবেন, যা বৃষ রাশিতে সাড়েসাতি শুরু করবে।

    শনির সাড়েসাতি কখন বৃষ রাশি থেকে দূরে সরে যাবে:-

    বৃষ রাশিতে শনির সাড়েসাতির তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্ব ২০ মে, ২০৩২ এ শুরু হবে এবং ১২ জুলাই, ২০২৩৪ এ সাড়েসাতি থেকে মুক্তি পাবেন এই রাশির জাতক জাতিকারা।

    শনির সাড়েসাতির প্রভাব বৃষ রাশিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে: -

    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শনি মেষ রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বৃষ রাশির উপর সাড়েসাতির প্রভাব শুরু হবে। বৃষ রাশির অধিপতি হলেন শুক্র। শুক্র ও শনির মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে। অতএব, অন্যান্য রাশিচক্রের তুলনায় বৃষ রাশির জন্য সাড়েসাতির সময়টি কিছুটা কম বেদনাদায়ক হতে পারে। সাড়েসাতির সময়, একজন ব্যক্তিকে আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিকভাবে সমস্যা বা উদ্বেগের মুখোমুখি হতে হয়। পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, শনি বৃষ রাশির দ্বাদশ ঘরে থাকবে, তাই এটি কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি করবে। শনি সাড়েসাতির পুরো সময়কাল সাড়ে সাত বছর। কিন্তু সাড়েসাতির প্রতিটি পর্যায়ে শনি আলাদা আলাদা ফলাফল দেন। শনি ন্যায়ের দেবতা, তাই তাদের শুভ এবং অশুভ ফলাফলগুলিও স্থানীয়ের কর্মের উপর নির্ভর করে।

    বৃষ রাশির জন্য শনি ৭.৫ বছর কেমন থাকবে:

    পণ্ডিতজির মতে, বৃষ রাশির লোকদের সাড়েসাতির সময় করা কাজে বাধার মুখোমুখি হতে হতে পারেন। বৃষ রাশির দ্বাদশ ঘরে শনি কখনই খুব বেশি ক্ষতি বা উপকার করবে না, তবে ঝামেলাপূর্ণ সময় আসতে পারে। বাহ্যিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। আপনি শারীরিকভাবে বিরক্ত হতে পারেন। মাথাব্যথার সমস্যা অব্যাহত থাকতে পারে। অতিরিক্ত খরচ হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ হতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থা অস্থির হবে। তবে শনি বৃষ রাশির জন্যও শুভ ফলাফল দেবে। এই সময়ে, আপনি যদি বিদেশে ব্যবসা করেন তবে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হবে।

    শনির ক্ষতিকারক প্রভাব রোধ করার উপায়-

    1. শনির অশুভ প্রভাব হ্রাস করার জন্য, অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদক্ষিণ করা উচিত।

    2. শনির কৃপা পাওয়ার জন্য, প্রতিদিন 108 বার ওম শম শনিশ্চরায় নমঃ মন্ত্র জপ করা উচিত।

    3. এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি এছাড়াও ছায়ার দানে সন্তুষ্ট। শনিবার একটি বাটিতে সরিষার তেল নিন এবং এর মধ্যে মুখটি দেখুন এবং এটি কোনও শনি মন্দিরে দান করুন।

    4. শনিবার কোনও অভাবী ব্যক্তিকে কালো জুতা এবং চপ্পল দান করুন।

    5. শনিবার, কালো বিউলির ডাল, লোহা, কালো কাপড় এবং কালো তিল দরিদ্র বা অভাবীদের দান করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Sadesati In Vrisha Rashi: বৃষ রাশিতে আসছে সাড়েসাতি! কবে শুরু, কবে শেষ? কী প্রভাব! বলছেন জ্যোতিষী

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