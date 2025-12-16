Edit Profile
    ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:36 PM IST
    By Sayani Rana
    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আপনার শক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী থাকুন একটি পরিপক্ক মনোভাবের সাথে সম্পর্কের সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স অসাধারণ হবে। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আজ ভাল। আজ, সম্পর্কটি আরও শক্তি এবং সুখের সাথে আনন্দময় হবে। চমৎকারভাবে পারফর্ম করার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ পরিচালনা করুন। আপনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্বপ্নগুলি পূরণ করার জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। স্বাস্থ্যও আপনার পাশে রয়েছে। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর সময় সাবধান থাকুন। ছোটখাটো কম্পন হতে পারে এবং কিছু বিবৃতি ভুল বোঝাবুঝি হবে। আপনার বাবা-মাও আজ সহায়ক হবেন। উপহার দিয়ে প্রেমিককে চমকে দেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি ভাল। কিছু নেটিভ প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছেও ফিরে যাবেন, যা তাদের জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনি একটি নতুন আকর্ষণীয় ব্যক্তি খুঁজে পেতে পারেন এবং যখন আপনি প্রস্তাব দিতে চান তখন সিদ্ধান্তটি নিয়ে এগিয়ে যান। বিবাহিত নারীদের দাম্পত্য জীবন বাঁচাতে স্বামীর ওপর নজর রাখতে হবে। ধনু রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা নেওয়া হবে। নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। অফিসের কিছু লোক আপনার পেশাদার বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হবে, এমনকি শীর্ষ ব্যবস্থাপনার কাছে ছোট ছোট ভুলগুলি বাড়িয়ে তুলতে পারে, আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। যান্ত্রিক, তথ্যপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সহ কারিগরি শিল্পে যারা আছেন তাদের জীবনে এটি আরও দৃশ্যমান হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারিত করার সুযোগ দেখতে পাবেন। ধনু রাশির রাশিফল আজ যারা ভ্রমণ করছেন তাদের অনলাইন অর্থ প্রদানের সময় সতর্ক থাকতে হবে। আপনি অফিসে একটি উদযাপনে অবদান রাখতে পারেন। যাইহোক, কাউকে বড় পরিমাণ ঋণ দেবেন না, কারণ এটি ফেরত পাওয়া একটি কঠিন কাজ হবে। কিছু মহিলা ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে, যখন মুলতুবি বকেয়া সম্পর্কিত ইতিবাচক খবরও থাকতে পারে। আপনি একটি ব্যাংক ঋণ পেতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীরা নতুন অঞ্চলে উদ্যোগগুলি প্রসারিত করার জন্য নতুন প্রোমোটারও খুঁজে পাবেন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনি সুস্থ আছেন এবং মহিলারা বিদ্যমান অসুস্থতা থেকে সেরে উঠবেন। সারা দিন শক্তিশালী থাকার জন্য আপনার প্রোটিন এবং পুষ্টির সঠিক সংমিশ্রণের সাথে স্বাস্থ্যকর ডায়েট রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। আপনার জয়েন্টগুলিতেও ব্যথা হতে পারে, বিশেষত কনুইতে। যারা গাড়ি চালায় তাদের অবশ্যই সব ধরনের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। আজ চিনি এবং তেল ত্যাগ করতেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

