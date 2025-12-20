Edit Profile
    ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:37 AM IST
    By Sayani Rana
    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আপনি নীতিতে বিশ্বাস করেন আপনার আবেগ প্রকাশের জন্য আজই আরও ভাল বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করতে পারেন। আজ আপনার আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রেমের বিষয়ে সংবেদনশীল হন এবং প্রেমিককে উচ্চ উদ্দীপনায় রাখুন। আপনার প্রতিশ্রুতি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণে সহায়তা করবে। সম্পদ ও স্বাস্থ্য দুটোই ইতিবাচক। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল আজ একটি সুখী রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে। কিছু পুরানো বিরোধ আজ সমাধান হবে এবং আপনি একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। রোমান্টিক ডিনার পরিকল্পনা করার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। আপনারা দুজনেই ছুটির কথাও ভাবতে পারেন। রোম্যান্সের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও অভিব্যক্তিপূর্ণ হতে হবে। কিছু প্রেমের সম্পর্ক পরবর্তী স্তরে চলে যাবে। আজ পুরানো প্রেমিকদের থেকে দূরে থাকুন, কারণ এটি প্রেমের জীবনে হেঁচকি সৃষ্টি করতে পারে। অবিবাহিত মহিলারা ইভেন্ট বা ফাংশনগুলিতে অংশ নেওয়ার সময় একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। ধনু রাশির রাশিফল আজ কিছু কাজের জন্য আপনাকে আজ অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করতে হবে। ব্যাংকার এবং হিসাবরক্ষকদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে, যখন বিপণন এবং বিক্রয়কর্মীরা ক্লায়েন্টকে বোঝানোর জন্য ভ্রমণ করবেন। যারা কাগজ নামিয়ে রাখতে চান তারা দিনটি বেছে নিতে পারেন। আজকের দিনটি একটি জব পোর্টালে প্রোফাইল আপডেট করাও ভাল। নতুন ইন্টারভিউ কল আসবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্প চালু করতেও সফল হতে পারেন। ট্রেডারদের লাইসেন্সিং সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে যা তাত্ক্ষণিক মনোযোগ প্রয়োজন। ধনু রাশির রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। তবে বৃষ্টির দিনের জন্য সঞ্চয় করার জন্যও আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। বন্ধু বা ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি ভাল। কিছু মহিলা দাতব্য উদ্দেশ্যে অনুদান দেওয়ার জন্যও দিনটি বেছে নেবেন। উদ্যোক্তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে পারেন কারণ আজ তহবিলের কোনও ঘাটতি হবে না। মহিলারা একটি পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন, যখন আপনাকে বাড়িতে বা অফিসে একটি উদযাপনে অবদান রাখতে হতে পারে। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে কিছু নেটিভ শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত জটিলতা বিকাশ করবে। মহিলাদের মাইগ্রেন বা শরীরে ব্যথা হতে পারে, যখন শিশুদের ভাইরাল জ্বর হতে পারে। ভারী জিনিস উত্তোলন করা এড়িয়ে চলুন এবং সিনিয়রদের চিনি গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আরও ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়াম এবং ধ্যান চেষ্টা করুন। তৈলাক্ত জিনিস ত্যাগ করতেও আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। পরিবর্তে, আরও বেশি ফল এবং শাকসব্জী গ্রহণ করুন। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    News/Astrology/ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

