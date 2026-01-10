শনিদেবের কুদৃষ্টি পড়বে এই রাশিদের ওপর, জটিলতা দেখা যাবে কর্মক্ষেত্রে
এই বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে শনিদেব অবস্থান করছেন মীন রাশিতে। শনিদেবের এই বিশেষ স্থান পরিবর্তন এর কারণে শুধুমাত্র মীন রাশি নয়, আরো দুটি রাশি প্রভাবিত হবে আগামী দিনে। শনি যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে থাকা রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে আসতে পারে অশুভ প্রভাব। নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে চাকরি অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে।
শনির প্রভাব কর্মক্ষেত্রে পড়ার অর্থ হল বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হওয়া। আয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হওয়া। সফলতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হওয়া। এই সমস্ত কিছু হতে পারে শনিদেবের কুদৃষ্টির প্রভাবে। ২০২৬ সালে এমন ৪ রাশি রয়েছে, যাদের ওপর শনিদেবের প্রভাব পড়তে চলেছে।
মিথুন রাশি: বছরের প্রথম ভাগে বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও বছরের শেষ ভাগে এই রাশির জাতক জাতিকারা নিজেদের সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবেন।
সিংহ রাশি: কর্মক্ষেত্রে বৃহস্পতির বক্রগতির কারণে উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হলেও বছরের শেষের দিকে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে শনিদেবের কুদৃষ্টির প্রভাবে।
ধনু রাশি: বৃশ্চিক রাশির আয় ক্ষেত্রে সারা বছর কোনো না কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে সারা বছর।
মীন রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকারা বছরের প্রথম ভাগে তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন না হলেও শেষের দিকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।
প্রতিকার
বছরে শুরু থেকেই আয় এবং কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। আগে থেকে প্ল্যানমাফিক কাজ করতে হবে। আচমকা কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।
শনিবার শনিদেবের পুজো করবেন। এছাড়াও কালী এবং শিবের আরাধনা করলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন আপনি। যদি খুব প্রয়োজন হয় তাহলে অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতে পারেন।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )