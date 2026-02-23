Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পাক্কা ৩০ বছর পরে আসছে বদল! শনিদেব আর শুক্রদেব মিলে ৩ রাশিকে দেবেন ধনসম্পদ আর রাজকীয় সুখ

    কর্মফল দাতা শনি এবং সুখ-বিলাসের কারক গ্রহ শুক্র মীন রাশিতে মিলিত হতে চলেছেন। এর বিরাট প্রভাব পড়ূে তিন রাশির জীবনে। 

    Published on: Feb 23, 2026 4:51 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের গ্রহমন্ডলীর বিন্যাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে। কর্মফল দাতা শনি এবং সুখ-বিলাসের কারক গ্রহ শুক্র মীন রাশিতে মিলিত হতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও শুক্রের এই যুতিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী মনে করা হয়, কারণ শনি শৃঙ্খলা প্রদান করেন আর শুক্র প্রদান করেন ঐশ্বর্য।

    পাক্কা ৩০ বছর পরে আসছে বদল! শনিদেব আর শুক্রদেব মিলে ৩ রাশিকে দেবেন ধনসম্পদ
    পাক্কা ৩০ বছর পরে আসছে বদল! শনিদেব আর শুক্রদেব মিলে ৩ রাশিকে দেবেন ধনসম্পদ

    মীন রাশিতে শনি ও শুক্রের এই মহামিলনে কোন কোন রাশির ভাগ্য সদয় হবে এবং কাদের জীবনে উন্নতির জোয়ার আসবে, তা জেনে নিন।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও শুক্রের বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। শনি দেব যখন শুক্রের সাথে মিলিত হন, তখন মানুষের জীবনে বস্তুগত প্রাপ্তি এবং স্থিতিশীলতা—উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালের শুরুর দিকে মীন রাশিতে এই দুই গ্রহের যুতি তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সফল হবে এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে।

    শনি ও শুক্রের যুতির জ্যোতিষতাত্ত্বিক গুরুত্ব

    মীন রাশি হলো বৃহস্পতির রাশি এবং এটি আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষের প্রতীক। এই রাশিতে শুক্র উচ্চস্থ হন (সবচেয়ে শক্তিশালী)। যখন উচ্চস্থ শুক্রের সাথে শনি দেব যুক্ত হন, তখন এটি জাতককে বিলাসিতা প্রদানের পাশাপাশি সেই সম্পদ ধরে রাখার মতো ধৈর্য ও বুদ্ধি প্রদান করেন। এই যুতি মূলত ক্যারিয়ার এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি 'পাওয়ারফুল কম্বিনেশন' হিসেবে কাজ করে।

    এই ৩ রাশির কপাল খুলবে এই যুতির প্রভাবে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): আয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি ও নতুন সুযোগ

    বৃষ রাশির অধিপতি খোদ শুক্র এবং শনি আপনার জন্য যোগকারক গ্রহ। এই যুতির ফলে আপনার একাদশ ভাবে (আয়ের স্থান) শুভ প্রভাব পড়বে।

    • আর্থিক উন্নতি: হঠাত করে কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা পেতে পারেন। যারা ব্যবসায় যুক্ত, তাঁদের ব্যবসার প্রসার ঘটবে।
    • সাফল্য: কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো প্রজেক্ট আপনার হাতে আসতে পারে যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): ক্যারিয়ারে প্রমোশন ও বিদেশ যাত্রা

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই যুতি দশম ভাবে (কর্মের স্থান) ঘটবে।

    • চাকরি: যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার পরিশ্রমের পূর্ণ ফল এবার হাতে পাবেন।
    • বিদেশ যোগ: যারা বিদেশের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা করেন বা বিদেশে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

    ৩. তুলা রাশি (Libra): ঋণ মুক্তি ও বস্তুগত সুখ

    তুলা রাশির অধিপতিও শুক্র, এবং শনি আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক। এই যুতি আপনার জীবনে মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনবে।

    • সম্পত্তি: নতুন গাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা থাকলে এই সময়ে তা বাস্তবায়িত হতে পারে।
    • পারিবারিক সুখ: দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বাড়বে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে ঋণ বা ঋণের জালে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা এবার মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন। শুক্রের প্রভাবে আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

    সতর্কতা ও প্রতিকার

    গ্রহের এই শুভ যোগের পূর্ণ সুফল পেতে এবং কোনো নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে জ্যোতিষীরা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন:

    • প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
    • শুক্রবার মা লক্ষ্মীর আরাধনা করুন এবং অভাবী মানুষকে সাদা রঙের মিষ্টি বা বস্ত্র দান করুন।
    • 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' এবং 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র দুটি জপ করুন।

    ২০২৬ সালের মীন রাশিতে শনি ও শুক্রের এই যুতি বৃষ, মিথুন ও তুলা রাশির জন্য আক্ষরিক অর্থেই সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেবে। তবে মনে রাখবেন, গ্রহ কেবল পথ দেখায়, কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য আসে নিজের একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমেই।

    News/Astrology/পাক্কা ৩০ বছর পরে আসছে বদল! শনিদেব আর শুক্রদেব মিলে ৩ রাশিকে দেবেন ধনসম্পদ আর রাজকীয় সুখ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes