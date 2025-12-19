Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 19, 2025 2:07 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি কাউকে ভয় পান না, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হন। কাজে অবদান রাখতে থাকুন এবং আপনি আজ সমৃদ্ধি দেখতে পাবেন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে আঘাত করবে না, তবে তামাক ত্যাগ করুন। আপনার প্রেমের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে সম্পর্কের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক অবস্থা ইতিবাচক। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ কোনও বাধা ছাড়াই আপনার আবেগ প্রকাশ করুন। এতে প্রেমের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। আপনি যদি সম্পর্কের বিষয়ে সিরিয়াস হন তবে আপনার সঙ্গীকে পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন, কারণ আপনি গুরুজনদের কাছ থেকে অনুমোদন পেতে পারেন। অহংবোধ সংক্রান্ত তর্ক এড়িয়ে চলুন। রোমান্টিক ডিনার পরিকল্পনা করার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। আপনি আপনার ক্রাশকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দিনটিও বেছে নিতে পারেন। আপনি কোনও প্রাক্তন শিখার সাথে দেখা করতে পারেন এবং এটি আপনাকে পুরানো সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ আপনারা দুজনেই পুরানো সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ ছোটখাটো পেশাগত সমস্যা থাকতে পারে, তবে আপনি খুব অসুবিধা ছাড়াই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন। সভাগুলিতে একটি কূটনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয় এবং যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখনই আপনাকে অবশ্যই মতামত দিতে হবে। বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কিছু স্বাস্থ্যসেবা এবং আইটি পেশাদাররা নতুন সুযোগ খুঁজে পাবেন। ব্যাংকার, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং নার্সরা বৃদ্ধির সুযোগ দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন ধারণা বা প্রকল্প চালু করার জন্য দিনটি বেছে নিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেও সফল হবে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি নতুন সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার জন্য ভাল। ব্যবসায়ীরা ভাল রিটার্ন দেখে খুশি হবেন, আবার কিছু উদ্যোক্তা ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। পরিবারের মধ্যে উদযাপন থাকবে এবং আপনি একটি শালীন পরিমাণ অবদান রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিছু ব্যবসায়ী বকেয়া পরিশোধ করবেন এবং অংশীদারদের সাথে নতুন আর্থিক চুক্তিও করবেন। বৃশ্চিক রাশি রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ আপনার শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা বুকে সংক্রমণ হতে পারে যা পরীক্ষা না করা হলে গুরুতর হতে পারে। কিছু নেটিভ মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বিকাশ করবে। শিশুদের ভাইরাল জ্বর বা গলা ব্যথা হতে পারে। রান্নাঘরে কাজ করার সময় মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার কারণ ছোটখাটো পোড়া হতে পারে। আজ গাড়ি চালানোর সময় সমস্ত ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলাও ভাল। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
