শনি দেবের কৃপায় ‘শশ মহাপুরুষ রাজযোগ’, কুণ্ডলীতে এই যোগ থাকলে কীভাবে বদলে যায় জীবন? জানুন এর সুফল

শনি দেবের কৃপায় ‘শশ মহাপুরুষ রাজযোগ’, কুণ্ডলীতে এই যোগ থাকলে কীভাবে বদলে যায় জীবন? জানুন এর সুফল
অনেক সময় মানুষ শনি দেবের নাম শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিন্তু বাস্তবতা হলো—শনি কেবল দণ্ডদাতা নন, তিনি সৌভাগ্যের কারকও হতে পারেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবকে কর্মফল দাতা এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। যখন শনি কোনো জাতকের কুণ্ডলীতে শুভ অবস্থানে থাকেন, তখন তিনি তাকে রাজা বা উচ্চ সম্মানের অধিকারী করতে পারেন। শনি দেবের আশীর্বাদে তৈরি হওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী 'শশ মহাপুরুষ রাজযোগ' এবং এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।
জ্যোতিষশাস্ত্রে পাঁচটি অত্যন্ত শুভ রাজযোগের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে শনি দেবের দ্বারা সৃষ্ট 'শশ মহাপুরুষ রাজযোগ' অন্যতম। অনেক সময় মানুষ শনি দেবের নাম শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিন্তু বাস্তবতা হলো—শনি কেবল দণ্ডদাতা নন, তিনি সৌভাগ্যের কারকও হতে পারেন। যখন কোনো ব্যক্তির কোষ্ঠীতে শশ রাজযোগ তৈরি হয়, তখন সেই ব্যক্তি সাধারণ পরিবারে জন্মালেও নিজের পরিশ্রম ও ভাগ্যের জোরে আকাশছোঁয়া সাফল্য অর্জন করেন।
শশ মহাপুরুষ রাজযোগ কীভাবে তৈরি হয়?
বৈদিক জ্যোতিষ অনুসারে, শনি যদি কোনো জাতকের জন্মকুণ্ডলীর লগ্ন বা চন্দ্র রাশি থেকে কেন্দ্র স্থানে (অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘরে) অবস্থান করেন এবং সেই রাশিটি যদি শনির নিজের রাশি (মকর বা কুম্ভ) অথবা তুলা রাশি (যেখানে শনি উচ্চস্থ হন) হয়—তবেই 'শশ মহাপুরুষ রাজযোগ' তৈরি হয়। বর্তমানে শনি তাঁর নিজস্ব রাশি কুম্ভতে অবস্থান করছেন, যার ফলে অনেক জাতকের কুণ্ডলীতেই এই রাজযোগ সক্রিয় রয়েছে।
এই রাজযোগের প্রধান সুফলসমূহ
১. নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ও রাজনীতিতে সাফল্য:
যাদের কুণ্ডলীতে শশ রাজযোগ থাকে, তারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধীরস্থির প্রকৃতির হন। এই যোগ ব্যক্তিকে সফল রাজনীতিবিদ বা দক্ষ প্রশাসক হিসেবে গড়ে তোলে। সমাজসেবা এবং বড় সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এরা অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকেন।
২. আর্থিক উন্নতি ও ভূ-সম্পত্তি:
শনি দেবকে স্থাবর সম্পত্তির কারক মনে করা হয়। এই রাজযোগের প্রভাবে জাতক প্রচুর জমি-জমা, বাড়ি এবং যানবাহনের মালিক হন। তবে এই সাফল্য হুট করে আসে না; শনির স্বভাব অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের পরেই বড় ধরণের আর্থিক লাভ ঘটে।
৩. দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য:
জ্যোতিষ মতে, শশ যোগের প্রভাবে জাতক সুঠাম দেহের অধিকারী এবং দীর্ঘায়ু হন। এরা সাধারণত পরিশ্রমী হন এবং জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতিও সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে পারেন।
৪. বিচারবুদ্ধি ও জনসমর্থন:
এই যোগে প্রভাবিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ হন। তারা সবসময় সত্যের পথে চলতে পছন্দ করেন এবং শোষিত মানুষের পক্ষে কথা বলেন। ফলে জনমানসে তাদের এক বিশাল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়।
বর্তমান সময়ে প্রভাব
বর্তমানে শনি কুম্ভ রাশিতে গোচর করছেন, যার ফলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু রাশির জাতকরা এই শশ রাজযোগের বিশেষ ফল ভোগ করবেন। বিশেষ করে কুম্ভ, বৃষ, সিংহ এবং বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা লোহা, তেল, কয়লা বা নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত, তারা এই সময় অভাবনীয় মুনাফা পেতে পারেন।
শনি দেবের আশীর্বাদ পাওয়ার উপায়
আপনার কুণ্ডলীতে যদি এই যোগ থাকেও, তাহলেও শনি দেবের শুভ দৃষ্টি বজায় রাখতে কিছু নিয়ম পালন করা জরুরি:
- অসহায় ও দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করুন।
- প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
- নিজের অধস্তন কর্মচারী বা শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন।
শনি দেব আমাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দেন। 'শশ মহাপুরুষ রাজযোগ' সেই ব্যক্তিদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে যারা সৎ পথে থেকে কঠোর পরিশ্রম করেন। আপনার কুণ্ডলীতে এই যোগ থাকলে আপনি নিশ্চিতভাবেই এক বর্ণাঢ্য এবং সম্মানজনক জীবনের অধিকারী হবেন। কেবল ধৈর্য হারাবেন না, কারণ শনি দেবের বিচার ধীর হলেও অত্যন্ত নিখুঁত।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More