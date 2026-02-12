৩০ বছর পরে এল সুখবর! আনলেন শনিদেব, ৩ রাশি যেন এত দিন এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল

৩০ বছর পরে এল সুখবর! আনলেন শনিদেব, ৩ রাশি যেন এত দিন এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল
২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে যখন এই দুই গ্রহ ৪৫ ডিগ্রির ব্যবধানে অবস্থান করবে, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে তাকে 'অর্ধ কেন্দ্র যোগ' বলা হয়। ৩০ বছর পরে এই রকম একটি যোগ তৈরি হচ্ছে, যা অনেকের জন্য শুভ হতে চলেছে।
সাধারণত শনি-মঙ্গলের যোগকে কিছুটা কঠোর মনে করা হলেও, এই বিশেষ কোণটি বেশ কিছু রাশির জন্য রাজকীয় সাফল্যের রাস্তা খুলে দিতে চলেছে। বিশেষ করে কেরিয়ার এবং আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা অসাধারণ সুফল পাবেন।
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। শনি ও মঙ্গলের এই বিশেষ যোগ আপনার জন্য শাপে বর হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো সরকারি কাজ বা আইনি বিবাদ আপনার অনুকূলে আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা রিয়েল এস্টেট বা জমি-বাড়ি কেনাবেচার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি প্রচুর মুনাফা দেবে।
২. সিংহ রাশি (Leo)
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই অর্ধ কেন্দ্র যোগ আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারক হবে। সূর্যের এই রাশিতে মঙ্গল ও শনির প্রভাব আপনাকে কঠোর পরিশ্রমের মিষ্টি ফল দেবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় চুক্তি সাক্ষরিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি সাফল্যের এক সুবর্ণ সুযোগ।
৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই যোগটি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সংকেত দিচ্ছে। আপনার রাশির অধিপতি মঙ্গল শক্তিশালী হওয়ায় আপনি সাহসিকতার সাথে বড় কোনো ঝুঁকি নিতে পারবেন এবং তাতে সফলও হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় প্রাপ্তি হতে পারে। বিদেশ যাত্রা বা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্ণ সুবিধা পেতে কী করবেন?
যাদের কুণ্ডলীতে শনি বা মঙ্গল দুর্বল অবস্থায় আছে, তারা এই যোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে প্রতি মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন। এছাড়া শনিবার অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালানো অত্যন্ত ফলদায়ক। এটি আপনাকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখবে।