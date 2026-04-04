১১ মে পর্যন্ত শনি-মঙ্গলের ‘বিস্ফোরক যোগ’! ১২ রাশির জীবনে বড় ওলটপালট, কাদের উপর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি

১১ মে পর্যন্ত শনি-মঙ্গলের ‘বিস্ফোরক যোগ’! ১২ রাশির জীবনে বড় ওলটপালট, কাদের উপর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও মঙ্গলের মিলনকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে এই দুই শক্তিশালী গ্রহের সংমিশ্রণে তৈরি হতে চলেছে এক বিশেষ যোগ, যাকে জ্যোতিষীরা 'আগ্নেয়' বা 'বিস্ফোরক' যোগ হিসেবে অভিহিত করছেন।
বৈদিক জ্যোতিষ অনুসারে, শনি হলেন কর্মফল দাতা এবং মঙ্গলের পরিচয় হলো শক্তি ও আগুনের কারক হিসেবে। যখন এই দুটি বিপরীতধর্মী গ্রহ একে অপরের সংস্পর্শে আসে বা একে অপরকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে একে 'জ্বালামুখী' বা 'বিস্ফোরক' যোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই অশুভ যোগ আগামী ১১ মে পর্যন্ত স্থায়ী হবে, যা বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।
বিস্ফোরক যোগের প্রভাব ও বর্তমান পরিস্থিতি
বর্তমান গ্রহ বিন্যাস অনুযায়ী, শনি কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছেন এবং মঙ্গল মীন রাশিতে প্রবেশ করে শনির ওপর বিশেষ দৃষ্টি ফেলছেন। শনি ও মঙ্গলের এই দৃষ্টি বিনিময় বা সংযোগ সমাজে উত্তেজনা, আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং বিবাদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এই যোগ অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।
কোন কোন রাশির ওপর প্রভাব পড়বে?
১. মেষ রাশি (Aries):
এই রাশির জাতকদের জন্য সময়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং। হুটহাট মেজাজ হারানোর ফলে কর্মক্ষেত্রে বা পরিবারে বিবাদ বাধতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করাই শ্রেয়।
২. কর্কট রাশি (Cancer):
শনির আড়াইয়ের প্রভাবে থাকা কর্কট রাশির জাতকদের মানসিক চাপ বাড়তে পারে। এই সময় স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া জরুরি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে মতবিরোধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।
৩. মীন রাশি (Pisces):
যেহেতু মঙ্গল এই রাশিতেই অবস্থান করছে এবং শনির সরাসরি দৃষ্টি এখানে পড়ছে, তাই মীন রাশির জাতকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। রক্তচাপ বা চর্মরোগ সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে।
শুভ প্রভাব কাদের ওপর?
সব রাশির জন্য এই সময়টি অশুভ নয়। তুলা এবং ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ এনে দিতে পারে। তবে তাদেরও বাকসংযম বজায় রাখতে হবে।
সতর্কতা ও জ্যোতিষীয় প্রতিকার
শনি ও মঙ্গলের এই অশুভ প্রভাব কাটাতে এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে জ্যোতিষবিদরা বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন:
- হনুমান চালিসা পাঠ: প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিসা বা বজরং বাণ পাঠ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।
- দান-ধ্যান: দুঃস্থ মানুষকে কালো তিল, সর্ষের তেল বা কালো কম্বল দান করলে শনি দেব তুষ্ট হন।
- মহাদেবের আরাধনা: শিবলিঙ্গে জল ও বেলপাতা অর্পণ করলে গ্রহের উগ্রতা হ্রাস পায়।
- ধৈর্য ও সংযম: এই সময় যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শান্ত মনে চিন্তা করুন এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন।
গ্রহের এই চলন আমাদের জীবনের একটি সাময়িক পর্যায় মাত্র। ১১ মে পর্যন্ত এই বিস্ফোরক যোগের সময়টিতে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সঠিক কর্ম এবং আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। মনে রাখবেন, গ্রহ আমাদের পথ দেখায়, কিন্তু আমাদের কর্মই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।
