    মঙ্গল, শনি, বুধের ত্রিগ্রহী যোগে এই ৩ রাশি ভাগ্য খুলে যাবে! আসবে অর্থ-সুখ-সমৃদ্ধি

    চলতি বছরের ১১ এপ্রিল বুধ মীন রাশিতে এসেছেন, এই চিহ্নের আগে সূর্য এবং শনি এবং মঙ্গল ছিল। কিন্তু আজ, ১৪ এপ্রিল, সূর্য মেষ রাশিতে চলে গেছে। সূর্যের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার তৈরি করবে।

    Published on: Apr 16, 2026 2:00 PM IST
    By Sayani Rana
    চলতি বছরের ১১ এপ্রিল থেকে, বুধ মীন রাশিতে এসেছেন, এই চিহ্নের আগে সূর্য এবং শনি এবং মঙ্গল ছিল। কিন্তু ১৪ এপ্রিল, সূর্য মেষ রাশিতে চলে গেছে। সূর্যের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার তৈরি করবে, তবে মীন রাশিতে মঙ্গল, বুধ এবং শনির ত্রিগ্রাহী যোগও অনেক রাশির চিহ্নকে সমস্যা দেবে।

    মঙ্গল, শনি, বুধের ত্রিগ্রহী যোগে এই ৩ রাশি ভাগ্য খুলে যাবে! আসবে অরথ-সুখ-সমৃদ্ধি

    আসুন আমরা আপনাকে বলতে পারি যে মঙ্গল পুরো মাস এই রাশিচক্রে থাকবে, যখন শনি এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ দীর্ঘস্থায়ী হবে, শনি এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণকে ভাল বলে মনে করা হয় না, এটি আপনার জন্য অনেক ধরণের ক্ষতি বয়ে আনে। মীন রাশিকে বুধের নিম্ন চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে তাদের সাথে শনি এবং মঙ্গলের উপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি খুব ভাল নয়। মঙ্গল গ্রহ মে মাস পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে, সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, যুক্তি, বক্তৃতা এবং ব্যবসা ইত্যাদির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক মীন রাশিতে বুধের ট্রানজিট থেকে কোন রাশির লোকেরা উপকৃত হবেন, মকর রাশির প্রতিপত্তি বাড়তে পারে, আপনার কাজ ভাগ্য দ্বারা তৈরি হবে এবং আপনি যদি রাজনীতিতে থাকেন তবে আপনি উপকৃত হতে পারেন। এই সময়ে আপনার জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে, আপনি ব্যবসা থেকেও উপকৃত হতে পারেন।

    কুম্ভ রাশি- কাজে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, আপনার যদি সন্তান থাকে তবে আপনি তাদের সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার বক্তব্য যদি ভালো হয়, তাহলে বুঝবেন আপনার কাজ হয়ে যাবে।

    বৃষ রাশি- অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আপনার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। আপনার ব্যবসায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়েরও উন্নতি হবে এবং বাড়িতে ভাল কাজ থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি- অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সাথে আপনি বাড়িতে পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধাও পেতে পারেন। যদি সরকারি চাকরি থাকে, তাহলে অবস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। ধনু রাশির ঘর ও যানবাহনের সুখ বাড়তে পারে। একই সময়ে, আপনি রিয়েল এস্টেট এবং রিয়েল এস্টেটের সুবিধা পাচ্ছেন না।

    পাঠকদের প্রতি: এই নিবন্ধে বিস্তারিত আমরা পুরোপুরি সত্য এবং নির্ভুল বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

