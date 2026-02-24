Edit Profile
    Shani-Surya Yuti 2026 Lucky Zodiacs: ৩০ বছর পরে বৃহস্পতির রাশিতে শনি ও সূর্যের গোচর! জীবন পালটাবে ৪ রাশির, আসবে সুখ

    ২০২৬ সালে বৃহস্পতির রাশিতে শনি ও সূর্যের গোচরে বড় প্রভাব পড়বে একাধিক রাশির জাতকদের জীবন। তাঁদের জন্য ২০২৬ সালে হবে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর বছর। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র একটি পথপ্রদর্শক মাত্র; কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক কর্মই ভাগ্যকে জয় করতে সাহায্য করবে।

    Published on: Feb 24, 2026 6:56 AM IST
    By Ayan Das
    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কর্মফলদাতা ও ন্যায়ের দেবতা হিসেবে মনে করা হয় তাঁকে। সেই আবহে ২০২৬ সাল জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। প্রায় ৩০ বছর পর কুম্ভ রাশিতে শনি ও সূর্যের এক বিরল সংযোগ ঘটতে যাচ্ছে, যা বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। কোন কোন রাশির জীবনে দুর্দান্ত সময় শুরু হতে পারে, তা দেখে নিন।

    ৩০ বছর পরে বৃহস্পতির রাশিতে শনি ও সূর্যের গোচর! জীবন পালটাবে চারটি রাশির জাতকদের।
    ​৩০ বছর পর বিরল যোগের তাৎপর্য

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, শনি গ্রহ এক-একটি রাশিতে আড়াই বছর অবস্থান করেন। অন্যদিকে সূর্য প্রতি মাসে রাশি পরিবর্তন করে খথাকেন। ২০২৬ সালে শনি যখন তাঁর নিজস্ব রাশি কুম্ভে অবস্থান করবেন, তখন সূর্যও সেখানে প্রবেশ করবেন। এই দুই শক্তিশালী গ্রহের মিলন একই রাশিতে ৩০ বছর পর ঘটতে চলেছে। শনি ও সূর্যের এই অবস্থানকে রাজযোগের সমান মনে করা হচ্ছে, যা বিশেষত কর্মজীবন, আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন আনবে।

    ​কোন কোন রাশির জাতকদের লাভ হবে?

    ১) কুম্ভ রাশি

    যেহেতু এই সংযোগ কুম্ভ রাশিতেই ঘটছে, তাই সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন এই রাশির জাতকরা। শনির সাড়েসাতি চললেও সূর্য ও শনির এই মিলন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আটকে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন হবে। কেরিয়ারে বড় কোনও পদোন্নতি বা নতুন ব্যবসার সুযোগ আসতে পারে। আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল ২০২৬ সালে হাতেনাতে পাবেন।

    ​২) মেষ রাশি

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালটি হবে আয়ের নতুন উৎস খোঁজার বছর। সূর্য ও শনির প্রভাবে আপনার সাহসিকতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় কোনও বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। সামাজিক প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

    ​৩) সিংহ রাশি

    সিংহ রাশির অধিপতি হলেন সূর্য। আর শনির সঙ্গে সূর্যের এই মেলবন্ধনে ব্যাপর লাভ হবে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় আপনি অভাবনীয় সাফল্য পাবেন। দাম্পত্য জীবনের কলহ মিটে গিয়ে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের বিবাহের যোগ প্রবল। সমাজে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে।

    ​৪) ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। আপনার কর্মদক্ষতা দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ হবে যাবে। শনিদেবের কৃপায় পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিবাদ থাকলে তা মিটে যেতে পারে। ফল আসবে আপনার পক্ষে। নতুন কোনও গাড়ি বা বাড়ি কেনার স্বপ্ন এই সময় পূরণ হতে পারে।

    ​সতর্কতা ও প্রতিকার

    জ্যোতিষীদের মতে, শনি ও সূর্য বিপরীতধর্মী শক্তি। তাই এই সময়ে সুফল পেতে গেলে ব্যক্তিকে সৎ পথে চলতে হবে। অসহায় মানুষকে সাহায্য করা এবং অহংকার বর্জন করা জরুরি। শনিবার শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালানো এবং প্রতিদিন সূর্য প্রণাম করা শুভ ফল নিশ্চিত করবে।

