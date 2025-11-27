Edit Profile
    Kumbh Rashi 2026 Astrology: শনিদেব মার্গী হয়ে মীনে যাচ্ছেন! ২০২৬ সালে কুম্ভ রাশিতে কী প্রভাব পড়বে?

    মীন রাশিতে শনি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুম্ভ রাশির উপর এর কী প্রভাব পড়বে জেনে নিন। 

    Published on: Nov 27, 2025 3:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    মীন রাশিতে শনিদেব হচ্ছেন মার্গী। কুম্ভ রাশির উপর এর কী প্রভাব পড়বে জেনে নিন। এই বছর, শনি ট্রানজিট হতে চলেছে এবং শনি মীন রাশিতে লগ্নভাবে মার্গী হবেন। এটি সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে।

    শনি মীন রাশিতে থাকবে, জানুন 2026 সালে কুম্ভের উপর কী প্রভাব পড়বে।
    শনি মীন রাশিতে থাকবে, জানুন 2026 সালে কুম্ভের উপর কী প্রভাব পড়বে।

    ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত এই রাশিচক্রের উপর মার্গি শনির প্রভাব কী হবে। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে কুম্ভ রাশির অধিপতি হলেন শনি। শনির সাড়েসাতি এই রাশিতে চলছে। এটি ২০২৭ সালে শেষ হবে। এই মুহূর্তে সাড়েসাতির দ্বিতীয় পর্ব শেষ হতে চলেছে কুম্ভ রাশিতে এবং তৃতীয় পর্ব শুরু হতে চলেছে।

    মীন রাশি বৃহস্পতির রাশিচক্র। শনির সাদে সতীর প্রথম পর্ব চলছে এই রাশিতে। এমন পরিস্থিতিতে, শনির উত্তরণের কারণে, এই রাশির লোকেদের জন্য অনেক কিছুই পরিবর্তন হবে। এই রাশির লোকেরা শনির মার্গী থাকার সুবিধা পাবেন।

    ২০২৬ সালে কুম্ভ রাশির আর্থিক অবস্থা কেমন হবে?

    একদিকে, শনি এই রাশির দ্বিতীয় ঘরে স্থানান্তরিত হচ্ছে, অন্যদিকে বৃহস্পতি পঞ্চম ঘরে থাকবে এবং রাহু ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দিকে থাকবে, যা আপনার ১২ তম ঘরে থাকবে। এইভাবে, কুম্ভ রাশির জীবনে আর্থিক থেকে ক্যারিয়ার পর্যন্ত ভাল ফলাফল দেখা যাবে। এই রাশির জাতক জাতিকারা এই বছর অর্থের দিক থেকে ভাল থাকবেন। আয়ের একটি নতুন উৎস আসায় আপনাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেবে। সামগ্রিকভাবে, ব্যবসা এবং চাকরি উভয়ই আপনাকে এই বছর সুবিধা দিতে চলেছে। চাকরি এবং কেরিয়ারে আপনার জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। শনি আপনাকে নতুন চ্যালেঞ্জ দেবে, তবে আপনি সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন এবং এগিয়ে যাবেন। ব্যবসার কথা বললে, এই রাশির জাতক জাতিকাদের অর্থ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, এমনই মত জ্যোতিষ গণনার। শুধু অন্ধভাবে টাকা খরচ করবেন না। এতে আপনার সমস্যা হতে পারে। একটি প্রকল্প হঠাৎ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

    ২০২৬ সালে কুম্ভ রাশির ব্যক্তিগত জীবন কেমন হবে?

    আপনার সঙ্গী আপনাকে সর্বত্র সমর্থন করবে। রাহু, কেতু আপনার রাশিচক্রে রয়েছে, তাই কখনও কখনও আপনি নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় মিল হবে না। বছরের শুরুতে প্রেম জীবন খুব ভাল হবে। অতীতের উত্থান-পতনের কারণে আপনার সম্পর্ক এখন আরও শক্তিশালী। গুরুরা আপনাকে অনেক সমর্থন করবেন এবং আপনার প্রেম জীবন সঠিক পথে যাবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে মানসিকভাবে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। বি.দ্র- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

