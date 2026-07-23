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    Shani Vakri 2026: উল্টোরথ ২০২৬র পরই শনিদেব হবেন বক্রী, ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের বন্যা আসছে!

    ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ, শনি পশ্চাদমুখী হতে চলেছে। শনির এই গতিবিধি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। বৃষ, মিথুন, সিংহ, তুলা এবং মকর রাশির জাতকরা ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং অর্থের দিক থেকে সুবিধা পেতে পারেন, অন্যদিকে মেষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক এবং মীন রাশিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    Published on: Jul 23, 2026, 17:00:41 IST
    By Sritama Mitra
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনি দেবকে কর্মদাতা এবং ন্যায়বিচারের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখনই শনিদেব তাঁর গতি পরিবর্তন করেন, তার প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর দেখা যায়। এবার, ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ, শনি পশ্চাদমুখী হতে চলেছে। আগামিকাল ২৪ জুলাই উল্টো রথের পরই রয়েছে শনিদেবের বক্রী চাল।

    উল্টোরথ ২০২৬র পরই শনিদেব হবেন বক্রী, ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের বন্যা আসছে!
    উল্টোরথ ২০২৬র পরই শনিদেব হবেন বক্রী, ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের বন্যা আসছে!

    কাদের সময় ভালো-

    বৃষ- শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সম্ভাবনা আনতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি ব্যবসায় ইতিবাচক ফলাফলও পেতে পারেন।

    মিথুন - ভাগ্যের সহায়তায় অনেক আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করা যায়। বিদেশে পড়াশোনা, শিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়েও সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ রাশি - অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। নতুন চাকরি বা আয়ের অতিরিক্ত উৎস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন এবং সামাজিক সম্মান বাড়তে পারে।

    তুলা রাশি - শনির কৃপায় ক্যারিয়ারে স্থিতিশীলতা থাকতে পারে। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক এবং দাম্পত্য জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়।

    মকর রাশি- শনি আপনার নিজের রাশিচক্রের প্রভু। পশ্চাদপসরণের পরে, পুরানো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে শুরু করতে পারে। আপনি আপনার চাকরি এবং ব্যবসায় ভাল ফলাফল পাবেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    মেষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির জাতকদের এই সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত। চাকরি পরিবর্তন, বিনিয়োগ বা বিবাদে জড়ানোর আগে ভাল চিন্তা করা ভাল। স্বাস্থ্য এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে।

    শনি বক্রী বা পশ্চাদগতির সময় এই প্রতিকারগুলি করার পরামর্শ রয়েছে-

    ১. শনিবার আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শনি দেবের পূজা করুন।

    ২.অশ্বত্থ গাছের নিচে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন।

    ৩. অভাবী মানুষের জন্য কালো তিল, উরাদ ও কালো কাপড় দান করুন।

    ৪.নিয়মিত হনুমান চালিসা ও শনি স্তোত্র পাঠ করুন।

    ৫. কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং শৃঙ্খলা অনুসরণ করুন। শনি এই গুণাবলীতে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shani Vakri 2026: উল্টোরথ ২০২৬র পরই শনিদেব হবেন বক্রী, ৫ রাশির ভাগ্যে সুখের বন্যা আসছে!

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