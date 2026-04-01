    শনিদেবের আশীর্বাদে এপ্রিলেই খুলে যাবে এই ৩ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা! জমি-গাড়ি সব হবে

    শনিদেব প্রায় আড়াই বছর পর এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন। শনিদেব বর্তমানে মীন রাশিতে অবস্থান করছেন। ২২ এপ্রিল উদিত হবেন। শনির উদয়ের ৩ রাশির ভাগ্য খুলে যাবে। 

    Published on: Apr 01, 2026 2:18 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিদেবকে বয়স, রোগ, চাকরি, পেশা, কারিগরি কাজ, লোহা, তেল এবং জমির কারক দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁকে কর্মফল দাতা এবং ন্যায়বিচারের দেবতা হিসেবেও গণ্য করা হয়। এর অর্থ হল, শনিদেব ব্যক্তির কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করেন। শনিদেব কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, সংগ্রাম, ধৈর্য এবং দায়িত্বের প্রতীক। তিনি কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেন।

    উল্লেখ্য যে, শনিদেব প্রায় আড়াই বছর পর এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন। শনিদেব বর্তমানে মীন রাশিতে অবস্থান করছেন। ২২ এপ্রিল উদিত হবেন। শনির উদয়ের প্রভাব ১২টি রাশিতেই অনুভূত হবে। তবে, মিথুন, বৃষ এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাঁদের কর্মজীবন ও ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারেন এবং চাপমুক্ত থাকতে পারেন।

    ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, কর্মফল দাতা ও বিচারক শনিদেব ২২ এপ্রিল বৃহস্পতি-শাসিত রাশি মীনে উদিত হবেন। এটা তিন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য উপকারী হতে পারে।

    মিথুন রাশি

    শনিদেবের উদয় মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক। যেহেতু শনিদেব এই রাশির কর্ম ভাবে উদিত হতে চলেছেন, তাই এই সময়ে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কর্মজীবন এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করতে পারেন। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। যারা ব্যবসা করছেন, তাঁদের জন্য নতুন গ্রাহক এবং ব্যাবসার প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে।

    তবে, এই সময়ে আপনার কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, যার ফলে মানসিক ক্লান্তি ও চাপ দেখা দিতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধও দেখা দিতে পারে। পারিবারিক জীবনের জন্য সময়ের অভাব বোধ করতে পারেন। তাই, সময় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দিন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ধ্যান ও যোগব্যায়াম এক্ষেত্রে উপকারী হবে।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনির উদয় শুভ হতে পারে। শনি আপনার রাশির আয় ও লাভের ক্ষেত্রে উদিত হবে। তাই, এই সময়ে আটকে থাকা যে কোনো অর্থ আপনি ফেরত পেতে পারেন এবং বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি বা যানবাহন সংক্রান্ত কোনও বড় সিদ্ধান্তও এই সময়ে সফল হতে পারে। পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে এবং সম্পর্কগুলো আরও দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    তবে, এই সময়ে খরচ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে, যা আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে। স্বাস্থ্যগত সমস্যার মধ্যে গেটবা গলার সমস্যা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সাথে বিবাদও হতে পারে। তাই, এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন ও সুষম খাদ্যতালিকা মেনে চলুন।

    মকর রাশি

    মকর রাশিতে শনির উদয় শুভ হতে পারে, কারণ এটি শনির নিজস্ব রাশি। অধিকন্তু, শনি আপনার গোচর রাশির তৃতীয় ঘরে উদিত হতে চলেছে। তাই, এই সময়টা কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। আপনি উচ্চ পদ, নতুন দায়িত্ব এবং ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন পেতে পারেন। সামাজিক সম্মান বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার পরিচয় আরও দৃঢ় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে স্থায়ী লাভ এবং সাফল্য লাভ করতে পারেন। পূর্বে স্থগিত থাকা প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    তবে, দায়িত্ব বাড়ার ফলে মানসিক চাপ ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। পরিবারকে যথেষ্ট সময় না দিলে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, হাড় বা জয়েন্টের সমস্যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাই, এই সময়ে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং মানসিক চাপ সামলাতে ধ্যান অনুশীলন করুন।

