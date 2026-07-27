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    Shani Vakri lucky zodiacs: আজ মীন রাশিতে শনিদেবের উল্টো চাল! বৃষ ও তুলা-সহ ভাগ্য চমকাবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে সুবর্ণ সময়

    Saturn retrograde in Pisces 27 July 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে ধীরগতির গ্রহ মনে করা হলেও, তাঁর বক্রী চালের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উল্টো চালে চলার সময়ে শনিদেব পুরনো আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন এবং পরিশ্রমী জাতকদের তাঁদের প্রাপ্য সাফল্য ফিরিয়ে দেন।

    Published on: Jul 27, 2026, 08:52:57 IST
    By Suman Roy
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    Vedic astrology Shani remedies: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ন্যায়ের দেবতা এবং কর্মফলদাতা গ্রহ ‘শনি’ (Saturn)-র চাল বা অবস্থানের পরিবর্তনকে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি ঘটনা বলে মনে করা হয়। শনিদেব যখন নিজের স্বাভাবিক সোজা গতি বা মার্গী অবস্থা থেকে বিপরীত গতি অর্থাৎ ‘বক্রী’ (Retrograde) হন, তখন মানুষের জীবন, ক্যারিয়ার, আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

    আজ মীন রাশিতে শনিদেবের উল্টো চাল! বৃষ ও তুলা-সহ ভাগ্য চমকাবে এই ৪ রাশির
    আজ মীন রাশিতে শনিদেবের উল্টো চাল! বৃষ ও তুলা-সহ ভাগ্য চমকাবে এই ৪ রাশির

    আজ ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে শনিদেব মীন রাশিতে বক্রী অর্থাৎ উল্টো চালে গমন করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মীন রাশিতে শনির এই বক্রী দশা প্রায় সমস্ত বারোটি রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও, নির্দিষ্ট কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ ও অলৌকিক ফলদায়ক প্রমাণিত হতে চলেছে। বৃষ, তুলা-সহ কোন কোন রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলতে চলেছে।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে ধীরগতির গ্রহ মনে করা হলেও, তাঁর বক্রী চালের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উল্টো চালে চলার সময়ে শনিদেব পুরনো আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন এবং পরিশ্রমী জাতকদের তাঁদের প্রাপ্য সাফল্য ফিরিয়ে দেন।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ভাগ্যশালী রাশিগুলোর তালিকা

    মীন রাশিতে শনির এই বিপরীত গমনের কারণে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে চলেছেন:

    • বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনির বক্রী অবস্থা অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আয় বা উপার্জনের নতুন পথ তৈরি হবে, যার ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকা কোনো আইনি বা জমি-জমা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি আপনার পক্ষে আসতে পারে।
    • মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের পেশাগত জীবনে এই সময়টি এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছিলেন বা নতুন ব্যবসার সন্ধানে ছিলেন, তাঁরা দারুণ কোনো প্রস্তাব পেয়ে যেতে পারেন। বড় কোনো বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে এগোল আর্থিক মুনাফা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • তুলা রাশি (Libra): শনিদেব তুলা রাশির ওপর সর্বদা বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখেন। মীন রাশিতে শনির উল্টো চালের প্রভাবে তুলা রাশির জাতকদের সমস্ত মানসিক উদ্বেগ কেটে যাবে। কাজের জায়গায় পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল যোগ তৈরি হচ্ছে। পুরনো কোনো বড় ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনাকে মানসিকভাবে স্বস্তি দেবে।
    • মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি স্বয়ং শনিদেব। ফলে এই বক্রী চালের কারণে আপনার আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সম্পর্কে চলে আসা দূরত্ব কমে আসবে। শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় আর্থিক চুক্তি সই করতে পারেন।

    আর্থিক উন্নতি ও ক্যারিয়ারে স্থায়িত্ব

    শনির এই পরিবর্তনের ফলে জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবসায়িক দিক থেকেও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। যারা অলসতা ত্যাগ করে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন, শনিদেব তাঁদের রাজকীয় সুবিধা প্রদান করবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়া এবং নতুন যানবাহন বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

    শনির শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি আপনার কুণ্ডলীতে শনির অবস্থান কিছুটা প্রতিকূল থাকে বা সাড়ে সাতি/ঢাইয়া চলে, তবে এই বক্রী কালে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত:

    ১. প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কোনো অশ্বত্থ (বট বা পাকুড়) গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন।

    ২. হনুমান চালিশা এবং শনি স্তোত্র নিয়মিত পাঠ করুন।

    ৩. কালো তিল, সর্ষের তেল বা কালো রঙের পোশাক অভাবী মানুষকে দান করুন এবং বয়স্ক বা শ্রমিকদের অপমান করা থেকে বিরত থাকুন।

    মহাকাশের এই জ্যোতিষীয় ঘটনা আমাদের ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং কর্মফলের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। শনির বক্রী চালের এই শুভ শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে পারলে জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও অর্থলাভ নিশ্চিত করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Shani Vakri Lucky Zodiacs: আজ মীন রাশিতে শনিদেবের উল্টো চাল! বৃষ ও তুলা-সহ ভাগ্য চমকাবে এই ৪ রাশির, শুরু হবে সুবর্ণ সময়

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