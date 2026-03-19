    Shanidev Astrology: দণ্ডনায়ক শনিদেব ঘোরাবেন ভাগ্যের চাকা! ধনু সহ ৩ রাশির সুসময় কে রোখে!

    Published on: Mar 19, 2026 3:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিকে কর্ম, ন্যায় এবং শৃঙ্খলার গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর গতি অত্যন্ত ধীর, তাই এর প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে দেখা যায়। বর্তমানে, শনি মীন রাশিতে অবস্থিত এবং উত্তরাভদ্রপদ নক্ষত্রে বসে আছেন। পঞ্জিকা অনুসারে, এখন ২১ শে মার্চ, ২০২৬, শনিবার, বিকেল ৪ টার দিকে, শনি এই নক্ষত্রের তৃতীয় পোস্টে প্রবেশ করতে চলেছে। বিশেষ বিষয় হ'ল এই সময়ে শনিও অস্তমিত অবস্থায় থাকবে, যা অনেক রাশিচক্রের জীবনে পরিবর্তন দেখতে পারে।

    শনি 21 শে মার্চ তার গতিবিধি পরিবর্তন করবে: মেষ, সিংহ এবং ধনু রাশির জন্য স্বস্তি এবং অগ্রগতির লক্ষণ

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, নক্ষত্র পদ পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষত সেই রাশিচক্রের উপর বেশি থাকে যেখানে সাড়েসাতি, ঢাইয়া বা মহাদশা চলছে। এবার কিছু রাশিচক্রের জন্য স্বস্তি এবং অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের ফলে কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে-

    মেষ রাশি- মেষ রাশির জন্য, শনি বর্তমানে দ্বাদশ ঘরে রয়েছে এবং সাড়েসাতির প্রথম পর্যায় চলছে। এই পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন স্বস্তির রূপ নিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী রোগে উন্নতির লক্ষণ। ধীরে ধীরে খরচ নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক লাভের জন্য ছোট ছোট সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সামগ্রিকভাবে, দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি হ্রাস পেতে পারে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির রাশির চিহ্নগুলির জন্য, শনি অষ্টম ঘরে ট্রানজিট করছে, যা আকস্মিক ঘটনা এবং ওঠানামার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এই পরিবর্তনের পর পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চাকরি ও ব্যবসায় লাভ। স্থগিত কাজ আবার শুরু হতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো থাকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    ধনু রাশি - ধনু রাশির লোকেরা বর্তমানে শনির ধাইয়ার প্রভাবের অধীনে থাকে এবং শনি চতুর্থ ঘরে থাকে। নক্ষত্রপদ পরিবর্তনের পরে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। ব্যবসায় বাধা দূর হবে। মানসিক চাপ কমবে। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। চাকুরিজীবীরা বদলি বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রতিপক্ষের কাছেও জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেজন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

