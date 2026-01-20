Shanidev Astrology: বহু বছর ধরে চলা দুর্গতি থেকে রেহাই দেবেন শনিদেব! কুম্ভ সহ ৩ রাশির কপাল খুলবে কবে?
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৭ সালে, শনি দেব তার রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। শনি মেষ রাশিতে ভ্রমণ করার সাথে সাথেই কিছু রাশিচক্র বহু বছর ধরে চলে আসা সমস্যাগুলি থেকে দুর্দান্ত স্বস্তি পেতে চলেছে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা যাবে কুম্ভ, সিংহ এবং ধনু রাশির ওপর।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শনি দেবকে পাপী ও নিষ্ঠুর গ্রহ বলা হয়। শনির অশুভ প্রভাবকে সবাই ভয় পায়, তবে এমন নয় যে শনি কেবল অশুভ ফলাফল দেয়। শনিও শুভ ফল দেয়। শনি যখন শুভ হয়, তখন একজন মানুষের ঘুমের ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়। শনি সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতিতে চলে এবং আড়াই বছরে একবার রাশিচক্র পরিবর্তন করে।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৭সালে, শনি দেব তাঁর রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। শনি ৩ জুন, ২০২৭ এ মীন থেকে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। শনি মেষ রাশিতে ভ্রমণ করার সাথে সাথেই কিছু রাশিচক্র বহু বছর ধরে চলে আসা সমস্যাগুলি থেকে দুর্দান্ত স্বস্তি পেতে চলেছে।
এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা যাবে কুম্ভ, সিংহ এবং ধনু রাশির ওপর। এই তিনটি রাশির জন্য, ২০২৭ সাল থেকে বহু কিছুই ধীরে ধীরে ভাল হতে শুরু করবে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনি এই ৩ টি রাশির চিহ্নগুলিকে কী শুভ ফলাফল দেবে-
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা শনির ঢাইয়া থেকে মুক্তি পাবেন। যে কাজ আগে আটকে ছিল, এখন ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ করা হবে। চাকরি ও ব্যবসায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে। মানসিক চাপ কমবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জোরদার হবে। আপনি পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। ২০২৭ সাল থেকে, সিংহ রাশির ভাগ্য তাদের পক্ষে শুরু হবে।
ধনু রাশি
ধনু রাশি শনির এই ট্রানজিশন ধনু রাশির জন্যও স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হবে। ঢাইয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আপনি ভাগ্যের উন্নতি দেখতে পাবেন। ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা কমবে এবং নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা কমবে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাওয়া শুরু হবে এবং জীবনে স্থিতিশীলতা আসবে।
কুম্ভ রাশি
২০২৭ কুম্ভ রাশির জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে। শনি মেষ রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই কুম্ভ রাশির উপর চলমান সাড়েসাতি শেষ হবে। দীর্ঘদিন ধরে যে মানসিক চাপ, বাধা-বিপত্তি চলছিল, তা দূর হবে। ক্যারিয়ার ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে। কাজে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি কুম্ভের জন্য একটি নতুন সূচনার মতো হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
News/Astrology/Shanidev Astrology: বহু বছর ধরে চলা দুর্গতি থেকে রেহাই দেবেন শনিদেব! কুম্ভ সহ ৩ রাশির কপাল খুলবে কবে?