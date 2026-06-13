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    Shanidev Blessing: ২০২৭র জুন পর্যন্ত শনিদেবের বিশেষ কৃপা ধন্য এই ৩ রাশিতে! কী কা প্রাপ্তি?

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনিদেব বর্তমানে মীন রাশিতে ভ্রমণ করছেন। শনিকে কর্ম ও ন্যায়ের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেন।

    Published on: Jun 13, 2026 4:01 PM IST
    By Sritama Mitra
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    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবকে কর্ম ও ন্যায়ের দেবতা বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেয়। বর্তমানে, শনি মীন রাশিতে ভ্রমণ করছে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, জুন ২০২৭ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন।

    জুন 2027 এর মধ্যে, এই 3 টি রাশিচক্রের মধ্যে শনি দেবের বিশেষ কৃপা থাকবে, জীবনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে।
    জুন 2027 এর মধ্যে, এই 3 টি রাশিচক্রের মধ্যে শনি দেবের বিশেষ কৃপা থাকবে, জীবনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে।

    শনির এই ট্রানজিট সমস্ত রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এই সময়টিকে আরও শুভ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষীদের মতে, বৃষ, কন্যা এবং মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার, অর্থ এবং পারিবারিক জীবনে ভালো ফলাফল পেতে পারেন।

    বৃষ

    বৃষ রাশির আসন্ন সময়টি বৃষ রাশির লোকদের জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ শেষ করা যাবে। কোথাও টাকা আটকে থাকলে তা ফেরত পেতে পারার সম্ভাবনাও রয়েছে। চাকরিরতরা পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। বেতন বৃদ্ধি বা নতুন দায়িত্বও কাঁধে আসতে পারে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারেন। আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। এই সময় আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং মানসিক চাপও কমতে পারে।

    কন্যা

    রাশি শনির এই ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্য স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সমস্যা থেকে গেলে তা সমাধান করা যাবে। দাম্পত্য জীবনে চলমান সমস্যা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের পরিবেশ আরও ভাল থাকবে এবং শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে কিছু ভালো সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় স্থিতিশীলতা থাকবে। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। সমাজে সম্মান বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    মকর

    এই রাশির জাতকদের জন্যও এই সময়টি উপকারী বলে মনে করা হয়। কঠোর পরিশ্রমের ফলের কারণে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সঞ্চয় বাড়াতে সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। যারা নতুন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য সময়টি অনুকূল বলে মনে করা হয়। চাকুরীজীবীরাও তাদের কাজের সুফল পেতে পারেন। পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তৈরি পরিকল্পনা সফল হতে দেখা যায়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shanidev Blessing: ২০২৭র জুন পর্যন্ত শনিদেবের বিশেষ কৃপা ধন্য এই ৩ রাশিতে! কী কা প্রাপ্তি?

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