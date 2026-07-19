Shanidev Astrology: শনিদেব হতে চলেছেন বক্রী! ২৭ জুলাই থেকে ৫ রাশির কপাল খুলতে চলেছে
২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে, শনি পশ্চাদমুখী হতে চলেছে, যার প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর বিভিন্ন আকারে দেখা যেতে পারে।
২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে, শনিদেব পশ্চাদমুখী হতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনির গতিবিধির পরিবর্তনকে একটি বড় ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শনিকে কর্ম ও ন্যায়ের গ্রহ বলা হয়। যখন শনি তার গতিবিধি পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। কেউ কঠোর পরিশ্রমের ফল পান, আবার কাউকে সাবধানে হাঁটার পরামর্শ দেওয়া হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২৭ জুলাইয়ের পরে, কিছু রাশিচক্রের জন্য সময়টি আরও ভাল হতে পারে। চাকরি, ব্যবসা, অর্থ ও সম্মান সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশির জন্য শনির এই গতিবিধি শুভ বলে মনে করা হয়-
বৃষ রাশি: এই রাশিচক্রের মানুষের জন্য সময় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কাজটি আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতিতেও উন্নতি হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা সমর্থন পাবেন এবং মনের বোঝাও হালকা হবে।
মিথুন রাশি: এই রাশির মানুষের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে একটি ভাল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তবে আপনি এটি পেতে পারেন। যারা কাজ করবেন তাদের বিষয়টি কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো আটকে থাকা কাজ শেষ হলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। বাড়ির পরিবেশও আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।
সিংহ রাশি: শনির পরিবর্তিত গতিবিধি এই রাশির মানুষের জন্য নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি বা নতুন কাজ হতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। কিছু ভালো খবর পেয়ে মন খুশি হতে পারে।
তুলা রাশি: এই রাশির লোকেরা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন বলে আশা করা যায়। চাকরিতে পরিবর্তন আসতে পারে বা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায় স্থগিত কাজ আবার শুরু হতে পারে। অর্থ নিয়ে চলমান দুশ্চিন্তা কমে যাবে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হতে পারেন।
মকর রাশি: শনিকে এই রাশিচক্রের অধিপতি বলে মনে করা হয়, তাই তার গতিবিধির প্রভাবকেও বিশেষ বলে মনে করা হয়। ২৭ জুলাইয়ের পরে, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সুসংবাদ পেতে পারেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে। বাড়িতে কিছু শুভ কাজ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পেলে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More