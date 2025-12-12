Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: কৃপা করবেন দণ্ডনায়ক শনিদেব! ২০২৬-এ এই ৫ লাকি রাশির ভাগ্যে কী কী প্রাপ্তি?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শনিদেব অশুভ অবস্থানে থাকলে , একজন ব্যক্তিকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, আর শুভ হলে ভাগ্য জেগে ওঠে।

    Published on: Dec 12, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শনিদেবের কৃপা পেলে একজন ব্যক্তির ঘুমন্ত ভাগ্যও জেগে ওঠে। আর তাঁর কোপ-নজর পড়লে অনেকেই দুর্ভোগের শিকার হন। শনি যখন শুভ হয়, তখন মানুষের জীবন রাজার মতো হয়ে যায়।

    শনি 2026 সালে এই রাশিচক্রগুলিকে শুভ ফলাফল দেবে, জীবন রাজার মতো হবে
    জ্যোতিষীদের মতে, যখন শনি তাঁর অনুকূল অবস্থানে আসে, তখন স্থায়িত্ব, অগ্রগতি এবং জীবনে অর্জনের জন্য দুর্দান্ত সুযোগগুলি উন্মুক্ত হয়। ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে থাকবে এবং কিছু রাশিচক্রের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ করবে।

    মেষ-শনি মেষ রাশির কেরিয়ারকে একটি নতুন দিশা দেবে। পদোন্নতি, পদোন্নতি ও নেতৃত্বের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অবসান ঘটবে এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল প্রকাশ্যে কাটবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হবে।

    সিংহ - ২০২৬ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব বিশেষ হবে। শনির ট্রানজিট তাদের সামাজিক সম্মান এবং স্বীকৃতি দেবে। শিল্পী, সাংবাদিক, সরকারি চাকরি ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সুবিধা পাবেন। স্থগিত কাজ শেষ হবে এবং পরিবারে সুখ বাড়বে।

    বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির রাশির ভাগ্য ২০২৬ সালে শক্তিশালী হবে। শনির কৃপায় আর্থিক লাভ, সম্পত্তির সুবিধা এবং দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ বছর যে কাজ হয়েছে তার প্রভাব বহু বছর ধরে দেখা যাবে।

    ( Vastu Tips: বেডরুমে এঁটো বাসন ফেলে রাখার অভ্যাস আছে? এটি কি আদৌ অশুভ? বাস্তুটিপস রইল)

    ( Prada: বিতর্ক অতীত! কোলাপুরি চপ্পল থেকে অনুপ্রাণিত… প্রাডা আনছে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ চটি! এক জোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে)

    মকর রাশি- মকর রাশি শনির নিজস্ব রাশিচক্র, তাই ২০২৬ এই স্থানীয়দের বিশেষ ফলাফল দেবে। চাকরি থেকে শুরু করে ব্যবসা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তি থাকবে। জমি, সম্পত্তি, পরিবার ও কর্মজীবনে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি হবে। শত্রুরা পরাজিত হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    মীন - ২০২৬ মীন রাশিকে স্বস্তি এবং নতুন সূচনা দেবে। শনির সহায়তায় জীবনে স্থিতিশীলতা আসবে। বিদেশে চাকরি, পড়াশোনা, কর্মজীবন ও নতুন চাকরির সুযোগ জোরদার হবে। মানসিক শান্তি ও পারিবারিক সম্প্রীতিও বাড়বে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

