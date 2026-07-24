Shukra Rahu Transit: একই দিনে শুক্র, রাহুর গোচর! আগস্ট থেকে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির সুখের সময় আসছে

Shukra Rahu Transit: একই দিনে শুক্র, রাহুর গোচর! আগস্ট থেকে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির সুখের সময় আসছে
শুক্র-রাহু গোচার ২০২৬ শুরু হবে ৩০ জুলাই থেকে। শুক্র এবং রাহু একই দিনে শ্রাবণে ট্রানজিট করতে চলেছেন। একই দিনে রাহু এবং শুক্রের ট্রানজিটের প্রভাব অনেক রাশিচক্রের উপর খুব শুভ প্রভাব ফেলবে।
শুক্র বর্তমানে সিংহ রাশিতে রয়েছে এবং ১ আগস্ট কন্যা রাশিতে ট্রানজিট করবে। এই দিনে রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জ বদলে যাবে। রাহু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করবেন। শুক্র ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কন্যা রাশিতে থাকবে এবং রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট ২০২৭ সালে হবে।
একই দিনে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তন এবং শুক্রের রাশিচক্র পরিবর্তনের প্রভাব অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলছেন যে, শুক্র, সম্পদ এবং সুখ সরবরাহ করে, যখন রাহু ভ্রম তৈরি করে, তবে উপকারও দেয়। একই দিনে রাহু-শুক্রের পরিবর্তন মূলত চারটি রাশিচক্রের উপকারের লক্ষণ। জেনে নিন এই রাশিচক্র সম্পর্কে।
কোন ৪ টি রাশিচক্র ভাল ফলাফল পাবে-
বৃষ
বৃষ রাশি শুক্রের প্রভু। সূর্য-রাহুর প্রভাব আপনাকে কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। আপনার বক্তব্য মিষ্টি হবে এবং আপনার ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে। রাহুর প্রভাব দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পুরোপুরি গ্রহণ করা হবে। মন প্রফুল্ল থাকবে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। আপনি বৈষয়িক আনন্দে অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে দূরে থাকুন। পরিবারে সুখ থাকবে।
মিথুন
এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য ভাল প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনার বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি কর্মসংস্থানে অগ্রগতি পেতে পারেন। তারা ব্যাপকভাবে বৈষয়িক আনন্দ উপভোগ করবে। এই সময়ে, আপনার পছন্দসই ফল প্রাপ্তি পেয়ে আপনার মন খুশি হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন ফ্লাইট পেতে পারেন। সিনিয়ররা আপনার কাজ দ্বারা মুগ্ধ হতে পারে এবং নতুন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে। সম্পর্ক থেকে বিভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে।
তুলা
এই সময়টি শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়তে পারে। আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে, পুরনো উপায় থেকে অর্থও আসবে। ব্যবসায় পরিবর্তনের বড় লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করে কিছু ভাল খবর আসতে পারে। পিতা-মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে। ভাগ্যের সহায়তায় আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়।
কুম্ভ
এই সময়টি কুম্ভ রাশির জন্য অনুকূল হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের গুণমান দেখানোর সুযোগ থাকবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, তবে কোনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। অর্থের পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বিনিয়োগের সুফল পাবেন। আটকে থাকা তহবিল ফেরতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি কোনও আত্মীয় বা সন্তানের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More