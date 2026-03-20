Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মার্চের শেষেই শুক্রের গোচরে এই ৩ রাশি হবে মালামাল! চাকরি হোক বা ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই হবে উন্নতি

    শুক্র সৌন্দর্য, সুখ, জাঁকজমক, বিবাহ এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। মার্চের শেষে ২৬ তারিখে, শুক্র মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। মেষ রাশিতে শুক্রের আগমন ১২টি রাশির জীবনকে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করবে। তবে, এই তিনটি রাশি বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। দেখে নিন কোন ৩ রাশি।

    Published on: Mar 20, 2026 1:37 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুক্র সৌন্দর্য, সুখ, জাঁকজমক, বিবাহ এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। কোনও ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে শক্তিশালী শুক্র আরাম ও বিলাসিতা প্রদান করে। বর্তমানে, শুক্র তার উচ্চস্থ রাশি মীনে অবস্থান করছে। তবে, মার্চের শেষে ২৬ তারিখে, শুক্র মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। মেষ রাশিতে শুক্রের আগমন ১২টি রাশির জীবনকে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করবে। তবে, এই তিনটি রাশি বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। দেখে নিন কোন ৩ রাশি।

    দূক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, শুক্র ২৬ মার্চ ভোর ৫টা বেজে ১৩ মিনিটে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে এবং ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। এই সময়ে, শুক্র সূর্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে শুক্রাদিত্য যোগ সৃষ্টি করবে।

    মেষ রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটবে, তাদের আকর্ষণীয়তা বাড়বে এবং তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হবে। মেষ রাশিতে শুক্রের গোচর লগ্ন ঘরে হবে। ফলে, এই রাশির জাতক-জাতিকারা পার্থিব সুখ লাভ করতে পারবেন। চাকরিজীবীরা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কোনও বিদেশী সংস্থা থেকে একটি ভালো প্রোজেক্ট পেতে পারেন। যারা ব্যবসা করেন তারাও প্রচুর লাভ করতে পারেন। তারা আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। বিবাহিত জীবন ভালো কাটবে। বিবাহিত জীবনে সুখ বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারবেন। কোনও সুন্দর জায়গায় ভ্রমণ করতে পারবেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও সুবিধা পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

    ধনু রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মেষ রাশিতে শুক্রের গোচর শুভ হতে পারে। শুক্র পঞ্চম ভাবের মধ্য দিয়ে গোচর করবে, যা শিক্ষা, সন্তান এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকন্তু, পঞ্চম ভাবে শুক্রের উপস্থিতি একটি কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ তৈরি করে। ফলস্বরূপ, এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সৃজনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, যা নতুন ধারণার জন্ম দেবে। এটা আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা আপনাকে অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে। আপনি ব্যবসায়ও উল্লেখযোগ্য ভাবে লাভবান হতে পারেন। প্রেম জীবনও উপকার পেতে পারেন। তবে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো হবে বলে আশা করা যায়।

    কুম্ভ রাশি

    শুক্রের গোচর এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। শুক্র গ্রহ জন্মকুণ্ডলীর তৃতীয় ঘরে অবস্থান করছে। ফলস্বরূপ, এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা অনেক নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কর্মজীবনে দ্রুত উন্নতির সম্ভবনা রয়েছে। পদোন্নতির পাশাপাশি নতুন দায়িত্বও লাভ হতে পারে। ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য মুনাফা হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এটা একটা ভালো সময় হতে পারে। আপনি উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো হবে এবং আপনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতেও সক্ষম হতে পারেন।

    প্রেমের ক্ষেত্রে, শুক্র আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে পারে। একে অপরের কাছে নিজেদের খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং আপনারা একে অপরের সঙ্গে সুখী হতে পারেন।

    News/Astrology/মার্চের শেষেই শুক্রের গোচরে এই ৩ রাশি হবে মালামাল! চাকরি হোক বা ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই হবে উন্নতি

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes