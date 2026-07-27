Shukra Gochar: পরশু নক্ষত্র পরিবর্তন করছেন শুক্র! সূর্যের নক্ষত্রে প্রবেশেই খুলে যাবে ৩ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

Shukra Gochar: পরশু নক্ষত্র পরিবর্তন করছেন শুক্র! সূর্যের নক্ষত্রে প্রবেশেই খুলে যাবে ৩ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার
Venus transit Uttara Phalguni Nakshatra 29 July 2026: উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রকে উন্নতি, সমৃদ্ধি, রাজকীয় বৈভব এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক মনে করা হয়। এই নক্ষত্রে সৌন্দর্য ও অর্থের কারক শুক্র গ্রহের প্রবেশের ফলে জাতকদের যোগাযোগ দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই আকস্মিক ধনলাভের নতুন পথও উন্মুক্ত হয়।
Shukra Nakshatra Gochar lucky zodiacs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য, প্রেম, বৈষয়িক সুখ এবং আকর্ষণ শক্তির কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচিত হন ‘শুক্র’ (Venus)। জ্যোতিষ পঞ্জিকা অনুযায়ী, শুক্র গ্রহ কেবল এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন না, বরং নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রেও প্রবেশ করেন। শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি, প্রেম জীবন এবং সামাজিক জীবনের ওপর।
আগামী ২৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে শুক্র গ্রহ নক্ষত্র পরিবর্তন করে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে (Uttara Phalguni Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন। উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিপতি হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। সূর্যের এই শুভ নক্ষত্রে শুক্রের প্রবেশ মহাকাশে এক বিশেষ জ্যোতিষীয় সমীকরণের জন্ম দিতে চলেছে। এই বিশেষ পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অর্থলাভ, প্রপার্টি ক্রয়, ক্যারিয়ারে পদোন্নতি এবং বৈবাহিক সম্পর্কে বিশেষ সুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার আসতে চলেছে। শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রকে উন্নতি, সমৃদ্ধি, রাজকীয় বৈভব এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক মনে করা হয়। এই নক্ষত্রে সৌন্দর্য ও অর্থের কারক শুক্র গ্রহের প্রবেশের ফলে জাতকদের যোগাযোগ দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই আকস্মিক ধনলাভের নতুন পথও উন্মুক্ত হয়।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৩টি ভাগ্যশালী রাশি
২৯ জুলাইয়ের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে মূলত তিনটি রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে চলেছেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তন শুভ ফল নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বিনিয়োগের সেরা সময় এটি, যার ফলে ভবিষ্যতে বড় ধরণের আর্থিক লাভ হতে পারে। পরিবারে কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক কাজের অনুষ্ঠান আয়োজন হতে পারে।
- সিংহ রাশি: সিংহ রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং সূর্যদেব, আর শুক্র প্রবেশ করছেন সূর্যের নক্ষত্রেই। ফলে সিংহ রাশির জাতকদের ওপর এই পরিবর্তনের প্রভাব হবে অত্যন্ত ইতিবাচক। আপনার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজে সম্মান ও পদমর্যাদা বাড়বে। নতুন গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বৈবাহিক ও প্রেম জীবনে থাকা পুরনো মন কষাকষি দূর হয়ে মধুরতা ফিরবে।
- তুলা রাশি: তুলা রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে তুলা রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা বহুগুণ মজবুত হবে। পুরনো কোনো বড় বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার থেকে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ তৈরি হচ্ছে। চাকরীজীবীদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে বা চলতি কর্মস্থলে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির খবর মিলতে পারে।
আর্থিক উন্নতি ও সম্পর্কের মধুরতা
শুক্রের এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য, পোশাক-আশাক এবং বৈভবময় জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ফ্যাশন, মিডিয়া, মডেলিং, রিয়েল এস্টেট, প্রসাধনী এবং বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি ব্যাপক আর্থিক মুনাফা এনে দিতে পারে। জমানো সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ঋণমুক্তির পথ সহজ হবে।
শুক্রের শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
যদি আপনার জন্মকুণ্ডলীতে শুক্রের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে, তবে এই নক্ষত্র পরিবর্তনের সময় কিছু সহজ শাস্ত্রীয় উপায় মেনে চলতে পারেন:
১. প্রতি শুক্রবার মাতা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং তাঁকে সাদা রঙের মিষ্টি বা পায়েস নিবেদন করুন।
২. সাদা রঙের পোশাক, চাল বা চিনি অভাবী মানুষকে দান করুন।
৩. স্নানের জলে সামান্য আতর বা গোলাপ জল মিশিয়ে স্নান করলে শুক্র গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২৯ জুলাইয়ের এই জ্যোতিষীয় ঘটনা বৈষয়িক জীবনে শুভতা ও আর্থিক উন্নতির বার্তা নিয়ে আসছে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। শুক্রের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের পরিশ্রম, সততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে জীবনে স্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More