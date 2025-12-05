Shukra Gochar Astrology: ২০ ডিসেম্বর থেকে কপাল খুলছে একগুচ্ছ রাশির! কৃপার মেজাজে শুক্র, লাকি কারা?
শুক্রের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রমতে শুক্রের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। এই ডিসেম্বর মাসেরই শেষের দিকে শুক্রের গোচর আসন্ন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। ২০২৫ সালের শেষের আগে, শুক্র তার রাশি পরিবর্তন করবে। ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৭:৩১ মিনিটে এটি ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। এটি আসার সাথে সাথেই কিছু রাশির জাতক সৌভাগ্যের সম্মুখীন হতে পারে। এরফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বীকৃতি সহ একাধিক দিক থেকে এই গোচর ২০ ডিসেম্বর থেকে অনেককেই লাভের মুখে দাঁড় করাবে।
সিংহ
নতুন বছরে শুক্রের শুভ প্রভাব অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে ব্যবসায় নতুন পরিবর্তন দেখা যাবে। শুক্রের আশীর্বাদে ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আধ্যাত্মিকতা এবং মানসিক বিকাশে আরও আগ্রহী হবেন। শিল্পক্ষেত্রে আপনি দক্ষতা অর্জন করবেন এবং নতুন সুযোগ তৈরি হবে। সিংহ রাশির জাতকরা যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে।
ধনু
শিল্প, চাকরি, আর্থিক এবং ব্যবসায় আপনি সুসংবাদ পাবেন। আপনার যানবাহন বা বাড়ি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে এবং সময়টি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল হবে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে এবং প্রেমের সুযোগ তৈরি হবে। সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। তবে, শুক্রের প্রভাব নবদম্পতিদের জন্য সুখ বয়ে আনবে। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। সরকারি চাকরিতে যারা আছেন তাদের বেতন বৃদ্ধি পেতে পারে।
মকর
জাতক জাতিকারা তাদের কর্মজীবনে দীর্ঘদিনের চাপ থেকে মুক্তি পাবেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা এখন কমে যেতে পারে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। নতুন বছরে আপনার সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টি সাফল্যে পরিপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। মকর রাশির জাতক জাতিকারা আর্থিক স্থিতিশীলতা, কর্মজীবনের অগ্রগতি এবং বৈবাহিক সুখ পাবেন। তাদের জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে।
