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    Shukra Gochar: নক্ষত্র পরিবর্তন হচ্ছে শুক্রের!২২ জুন পর্যন্ত ৪ রাশিতে বিশেষ প্রভাব, কী বলছে জ্যোতিষমত?

    শুক্র নক্ষত্র পরিবর্তন 2026: শুক্র 11 ই জুন 2026 এ নক্ষত্রকে রূপান্তরিত করছে। শুক্র নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সম্পদ এবং ক্যারিয়ারের উন্নতি পাবে তা জানুন।

    Published on: Jun 11, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Shukra Gochar 11 june 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রকে একটি খুব শুভ এবং প্রভাবশালী গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র সম্পদ এবং জাঁকজমকের প্রতীক। শুক্র যখন রাশিচক্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ অতিক্রম করে, তখন মেষ এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকারা রাশির উপর তাদের প্রভাব ফেলেন।

    নক্ষত্র পরিবর্তন হচ্ছে শুক্রের!২২ জুন পর্যন্ত ১২ রাশিতে কী প্রভাব? রইল জ্যোতিষমত
    নক্ষত্র পরিবর্তন হচ্ছে শুক্রের!২২ জুন পর্যন্ত ১২ রাশিতে কী প্রভাব? রইল জ্যোতিষমত

    আজ, ১১ জুন, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জ অতিক্রম করছে। শনির পুষ্য নক্ষত্রে শুক্র ভ্রমণ করছে। শুক্র ২২ জুন পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, পুষ্য নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি জ্ঞান, বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার একটি ফ্যাক্টর। পুষ্য নক্ষত্রে শুক্রের আগমনের সাথে, অনেক রাশিচক্র আগামী ১২ দিনের মধ্যে আর্থিক স্থিতিশীলতা, ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারে। শুক্র নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন ।

    বৃষ রাশি - বৃষ রাশির জন্য, শুক্রের পুষ্য নক্ষত্র ট্রানজিট একটি ইতিবাচক ফলাফল হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। সম্পদ-সম্পদ বাড়তে পারে। চাকরির অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি বোধ করবেন। এ সময় চাকরিতে কাঙ্খিত ট্রান্সফার পেতে পারেন।

    কর্কট- কর্কট রাশির লোকদের জন্য, শুক্রের ট্রানজিট ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য আনতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন তবে আপনি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হবে, যা সুফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনি বৈষয়িক সুখ বৃদ্ধি অনুভব করবেন। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জন্য শুক্র ট্রানজিট আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভাল পরিবর্তন দেখতে পারেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। প্রেম জীবন আগের চেয়ে ভালো হবে। চাকরিতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। জীবনে একজন বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে।

    মীন রাশি - মীন রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্রের প্রভাবের কারণে সামাজিক প্রতিপত্তি পেতে পারেন। আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করা ব্যবসা করা ব্যক্তিদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। পরিবারে সুখ থাকবে। সুসংবাদ পাওয়া যাবে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, রাশিফলে শুক্রের অবস্থান শক্তিশালী করতে শুক্রবার সাদা আইটেম দান করা উচিত। প্রতিদিন 'ওম শুন শুক্রয় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত। শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর পুজো করা উচিত। শুক্রবার সাদা জিনিস যেমন মিষ্টি, দই, ঘি, সাদা কাপড় বা রূপা ইত্যাদি দান করতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shukra Gochar: নক্ষত্র পরিবর্তন হচ্ছে শুক্রের!২২ জুন পর্যন্ত ৪ রাশিতে বিশেষ প্রভাব, কী বলছে জ্যোতিষমত?

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