Venus Neptune Ardh Kendra Yog: এবার শুক্রর সঙ্গে বরুণ, ৪৫ ডিগ্রির ‘অর্ধ কেন্দ্র যোগ’! ৩ রাশির উপচে পড়বে সুখ আর সম্পদ

Venus Neptune Ardh Kendra Yog: এবার শুক্রর সঙ্গে বরুণ, ৪৫ ডিগ্রির ‘অর্ধ কেন্দ্র যোগ’! ৩ রাশির উপচে পড়বে সুখ আর সম্পদ
Astrology predictions April 2026: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে এক বিরল জ্যোতিষীয় ঘটনা ঘটতে চলেছে। প্রেমের কারক গ্রহ ‘শুক্র’ এবং মায়াবী গ্রহ ‘বরুণ’ (নেপচুন) একে অপরের থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে তৈরি করছে এক বিশেষ ‘অর্ধ কেন্দ্র যোগ’। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক এবং শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে ভোগ-বিলাস, প্রেম, বৈভব এবং দাম্পত্য সুখের প্রতীক মনে করা হয়। অন্যদিকে, বরুণ বা নেপচুন গ্রহকে মনে করা হয় আধ্যাত্মিকতা, কল্পনাশক্তি এবং গূঢ় চিন্তার কারক। ২০২৬ সালের এপ্রিলের এই বিশেষ সময়ে শুক্র এবং বরুণ যখন অর্ধ কেন্দ্র যোগে অবস্থান করবে, তখন কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জোয়ার আসবে।
কী এই অর্ধ কেন্দ্র যোগ?
যখন দুটি প্রভাবশালী গ্রহ একে অপরের থেকে ৪৫ ডিগ্রি দূরত্বে অবস্থান করে, তখন তাকে জ্যোতিষীয় ভাষায় ‘অর্ধ কেন্দ্র যোগ’ বলা হয়। এটি মূলত শুক্রের সৃজনশীলতা এবং বরুণের অতীন্দ্রিয় শক্তিকে একত্রিত করে। এর প্রভাবে মানুষের মধ্যে নতুন কিছু করার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং ভাগ্য তাদের সহায় হয়।
কোন ৩ রাশির ভাগ্যে রাজযোগ?
১. বৃষ রাশি (Taurus):
বৃষ রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র। এই যোগের ফলে বৃষ রাশির জাতকদের জন্য সুবর্ণ সময় শুরু হতে চলেছে।
- আর্থিক লাভ: ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে বড় অংকের মুনাফা অর্জিত হতে পারে।
- কর্মক্ষেত্র: যারা সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত (যেমন– লেখালেখি, অভিনয় বা ডিজাইন), তাদের নাম-ডাক বাড়বে।
- পারিবারিক সুখ: দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদ মিটে গিয়ে ঘরে শান্তি ফিরে আসবে।
২. তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির জন্য এই শুক্র-বরুণ যোগ ক্যারিয়ারে বিশেষ স্থায়িত্ব নিয়ে আসবে।
- চাকরি: কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সুনজরে থাকবেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা প্রবল।
- বিদেশে সুযোগ: যারা বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ।
- সম্পর্ক: অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা এগোতে পারে এবং প্রেম জীবনে গভীরতা আসবে।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius):
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই অর্ধ কেন্দ্র যোগ হবে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির সময়।
- আকস্মিক ধনলাভ: লটারি, পৈতৃক সম্পত্তি বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে অর্থ প্রাপ্তির যোগ রয়েছে।
- আধ্যাত্মিক উন্নতি: বরুণ গ্রহের প্রভাবে আপনার মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং কোনো ধর্মীয় কাজে যুক্ত হতে পারেন।
- স্বাস্থ্য: দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্যান্য রাশির ওপর প্রভাব
এই ৩টি রাশি সর্বাধিক লাভবান হলেও, সিংহ এবং মীন রাশির জাতকদের জন্যও এই সময়টি মিশ্র ফলদায়ক হবে। তবে বৃশ্চিক ও মকর রাশির জাতকদের আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষীরা।
শুভ ফল লাভের উপায়
এই রাজযোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে শুক্রবার সাদা রঙের পোশাক পরুন এবং মা লক্ষ্মীর আরাধনা করুন। এছাড়া সুগন্ধি ব্যবহার করা শুক্র গ্রহকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।
