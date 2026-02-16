Edit Profile
    Surya Grahan 2026 Date Time: ২০২৬র প্রথম সূর্যগ্রহণ কখন শুরু হচ্ছে? সুতককাল কি লাগু হবে? রইল সময়কাল

    এই বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ অনুষ্ঠিত হবে। 

    Published on: Feb 16, 2026 6:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ আগামিকাল। ১৭ ফেব্রুয়ারি দেখা যাবে 'রিং অব ফায়ার'। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জ্যোতিষশাস্ত্র পর্যন্ত, সব ক্ষেত্রেই এই সূর্যগ্রহণ ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে। এই গ্রহণের ফল ১২ রাশির ওপর কতটা পড়বে, কী ঘটতে পারে, কোন অশনি সংকেত আসতে পারে, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। সেই জায়গা থেকে এই সূর্যগ্রহণ বেশ তাৎপর্যবাহী। মঙ্গলবারের এই সূর্যগ্রহণ ঘিরে আজই দেখে নিন সময়কাল।

    সূর্যগ্রহণ কবে রয়েছে?
    এটা কি ভারতে দেখা যাবে না?

    ভারতে বসবাসকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই সূর্যগ্রহণ ভারতে সেভাবে দৃশ্যমান হবে না। অর্থাৎ, দেশে বসবাসকারী মানুষ এবার সরাসরি চোখে 'রিং অফ ফায়ার' দেখতে পারবেন না। তবে, বিশ্বের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী লোকেরা এটি সরাসরি দেখতে সক্ষম হবেন এবং ভারতের লোকেরা অনলাইন লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে এটি অনুসরণ করতে পারবেন।

    ভারতীয় সময়

    সূর্যগ্রহণের সময় (IST) সূর্যগ্রহণের সময় ভারতে রয়েছে বিকেলের দিকে। এই সূর্যগ্রহণ আংশিকভাবে বিকেল ৩:২৬ এ শুরু হবে (IST) অ্যানুলার ফেজ অর্থাৎ 'রিং অফ ফায়ার' শুরু হবে বিকেল ৫:১২ টায় (IST) সূর্যগ্রহণের সবচেয়ে সুন্দর এবং শীর্ষ সময় বিকেল ৫:৪২ এ (IST), পূর্ণগ্রহণ শেষ হবে সন্ধ্যা ৭:৫৭ এ (IST)। পূর্ণগ্রহণ ২ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলবে।

    এই সূর্যগ্রহণ কোথায় দেখা যাবে?

    অ্যান্টার্কটিকার কিছু অংশে এই বলয়াকার সূর্যগ্রহণ প্রধানত দেখা যাবে। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। বিশেষ ব্যাপার হলো, অ্যান্টার্কটিকার কনকর্ডিয়া স্টেশন এটি দেখার জন্য সেরা জায়গা বলে মনে করা হয়। যাইহোক, এই জায়গাটি বিশ্বের শীতলতম স্থানগুলির মধ্যে একটি, যেখানে তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে যায়। ভারতে গ্রহণ না দেখা যাওয়ায় সুতক বা প্রথাগত সতর্কতার প্রয়োজন হবে না। সূতক সাধারণত সূর্যগ্রহণের ১২ ঘন্টা আগে ঘটে। ফলত, ভারতে এই সূর্যগ্রহণের সুতককাল কার্যকরী হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের এই সূর্যগ্রহণ ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ। এরপর রয়েছে মার্চে চন্দ্রগ্রহণ। যা ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

