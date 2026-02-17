Edit Profile
    সূর্যগ্রহণ চলাকালীন জপ করুন এই সব মন্ত্র! দূর হবে জীবনের সমস্ত বাধা ও গ্রহদোষ

    গ্রহণ চলাকালীন সূর্য ও চন্দ্রের ওপর রাহু-কেতুর প্রভাব থাকে, যার ফলে প্রাকৃতিক ও মানসিক স্তরে অস্থিরতা তৈরি হয়। তবে এই সময়টি মন্ত্র সিদ্ধি বা মন্ত্র জপের জন্য শ্রেষ্ঠ।

    Published on: Feb 17, 2026 10:10 AM IST
    By Suman Roy
    আজ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণকালকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে, গ্রহণের সময় নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বাড়লেও নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র জপ করলে সেই অশুভ প্রভাব কাটিয়ে জীবনে অভাবনীয় উন্নতি করা সম্ভব।

    সূর্যগ্রহণ চলাকালীন জপ করুন এই সব মন্ত্র! দূর হবে জীবনের সমস্ত বাধা ও গ্রহদোষ

    সূর্যগ্রহণের সময় কোন কোন মন্ত্র জপ করা আপনার জন্য মঙ্গলদায়ক হতে পারে, সেটি জেনে নিন।

    আজকের সূর্যগ্রহণ কুম্ভ রাশিতে সংঘটিত হচ্ছে। জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহণ চলাকালীন সূর্য ও চন্দ্রের ওপর রাহু-কেতুর প্রভাব থাকে, যার ফলে প্রাকৃতিক ও মানসিক স্তরে অস্থিরতা তৈরি হয়। তবে এই সময়টি মন্ত্র সিদ্ধি বা মন্ত্র জপের জন্য শ্রেষ্ঠ। বলা হয়, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে গ্রহণকালে জপ করা মন্ত্র হাজার গুণ বেশি ফলদায়ক হয়।

    ১. গায়ত্রী মন্ত্র: বুদ্ধির বিকাশ ও শুদ্ধিকরণের জন্য

    গ্রহণের সময় সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্র হলো গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করলে মনের অন্ধকার দূর হয় এবং গ্রহণজনিত মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

    মন্ত্র: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

    ২. মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র: রোগমুক্তি ও অকালমৃত্যু রোধে

    যদি আপনার রাশিতে গ্রহণের অশুভ প্রভাব থাকে বা আপনি শারীরিক সমস্যায় ভোগেন, তবে মহাদেবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা উচিত। এটি সমস্ত ধরণের নেতিবাচক শক্তি এবং অকালমৃত্যুর ভয় থেকে রক্ষা করে।

    মন্ত্র: ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

    ৩. সূর্য মন্ত্র: গ্রহণজনিত দোষ কাটাতে

    যেহেতু এটি সূর্যগ্রহণ, তাই সূর্যদেবকে তুষ্ট করা একান্ত জরুরি। এই মন্ত্র জপ করলে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসে এবং শরীরের তেজ বৃদ্ধি পায়।

    মন্ত্র: ওঁ আদিত্যায় নমঃ অথবা ওঁ ঘৃণি সূর্যায় নমঃ।

    ৪. তান্ত্রিক ও শান্তির মন্ত্র

    গ্রহণের সময় পরিবেশের অস্থিরতা কমাতে শান্তি মন্ত্র পাঠ করা যেতে পারে। এছাড়া যারা অর্থকষ্টে ভুগছেন, তারা দেবী লক্ষ্মীর বীজ মন্ত্র 'শ্রীং' জপ করতে পারেন। গ্রহ শান্তি স্তোত্র পাঠ করলেও গ্রহের বিরূপ প্রভাব লাঘব হয়।

    গ্রহণের সময় মন্ত্র জপের সঠিক নিয়ম

    অমর উজালা-র প্রতিবেদনে মন্ত্র জপের কিছু বিশেষ বিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

    • পবিত্রতা: সূতক কাল চলাকালীন মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ হলেও আপনি মনে মনে বা ঘরের এক কোণে বসে জপ করতে পারেন। গ্রহণের শুরুতে স্নান করে জপ শুরু করা এবং শেষ হওয়ার পর পুনরায় স্নান করা শাস্ত্রীয় নিয়ম।
    • ধ্যান: জপের সময় আপনার লক্ষ্য স্থির রাখুন। কোনো জাগতিক লালসা নয়, বরং শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করুন।
    • নিস্তব্ধতা: গ্রহণ চলাকালীন উচ্চস্বরে নয়, বরং মনে মনে বা 'মানসিক জপ' করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

    গ্রহণের পর দান ও শুদ্ধিকরণ

    গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ঘরের সমস্ত জায়গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিন। মন্ত্র জপের পূর্ণ ফল পেতে ব্রাহ্মণ বা অভাবী মানুষকে চাল, গম, তিল বা বস্ত্র দান করুন। এটি করলে গ্রহণের সূতক জনিত দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

