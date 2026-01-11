Edit Profile
    Sun and Venus transit on Makar Sankranti after 3 years, these zodiac signs will benefited

    সূর্য ট্রানজিট শুক্র রাশিফল মকর সংক্রান্তি 2026: সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণ শুক্রদিত্য রাজ যোগ গঠনের দিকে পরিচালিত করে। এই যোগব্যায়াম সম্মান এবং আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে, যা কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে চলেছে।

    Updated on: Jan 12, 2026 12:06 AM IST
    By Swati Das Banerjee, नई दिल्ली
    এই বছর, মকর সংক্রান্তিতে সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণ গঠিত হচ্ছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, মকর রাশির দিনে সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণ প্রায় ৩ বছর পরে। এর আগে ২০২৩ সালে মকর সংক্রান্তির দিনে দুটি গ্রহের সংমিশ্রণ গঠিত হয়েছিল। সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণে শুক্রদিত্য রাজযোগ গঠন হয়।

    শুক্র মকর সংক্রান্তিতে প্রবেশ করবে, লাভবান হবে এই ৩ রাশি
    শুক্র মকর সংক্রান্তিতে প্রবেশ করবে, লাভবান হবে এই ৩ রাশি

    এই সময়ে সম্মান এবং অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি করে। এই কারনে এবার মকরসংক্রান্তি অত্যন্ত বিশেষ বলে মনে করা হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে শুভ যোগ তৈরি হওয়ার কারণে, কিছু রাশিচক্রের জাতক জাতিকারা হতে পারেন লাভবান।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক মকর সংক্রান্তির দিন সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণে কোন রাশির জীবনে আসতে পারে সৌভাগ্য। ৩ বছর পরে, মকর সংক্রান্তিতে সূর্য, শুক্রের গমনের ফলে ১৪ জানুয়ারী থেকে অসাধারণ উপকার পাবে ৩ রাশির জাতক জাতিকারা।

    মেষ রাশি: সূর্য এবং শুক্রের সংমিশ্রণ মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আপনি একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন, যা লাভজনকও প্রমাণিত হবে। আপনিও ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। রোমান্স জীবনে থাকবে।

