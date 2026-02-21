Lucky Zodiacs Signs from 22nd February: ১ দিন পরেই ভাগ্য পালটাবে ৫ রাশির, সূর্যের তৈরি ‘দ্বিদ্বাদশ যোগে’-এ আলো হবে জীবন
২০২৬ সালের দ্বিদাশ যোগের ফলে কয়েকটি রাশির জাতকদের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পেশাগত উন্নতির নতুন পথ খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। আসুন জেনে নিই কোন রাশিগুলো এই সময় সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছে। কী কী লাভ হবে ওই রাশির জাতকদের?
জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন বা গোচর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ২০২৬ সালে একটি বিরল মহাজাগতিক সংযোগ ঘটতে চলেছে, যা জ্যোতিষীদের মতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। আগামী ২০২৬ সালে সূর্য এবং যম (প্লুটো) একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে ‘দ্বিদ্বাদশ যোগ’ তৈরি করতে চলেছে। এই অশুভ ও শুভ মিশ্রিত যোগের প্রভাবে ১২টি রাশির জীবনেই কমবেশি পরিবর্তন আসবে। তবে বিশেষ কয়েকটি রাশির জন্য এই সময়টি আক্ষরিক অর্থেই ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।
দ্বিদ্বাদশ যোগ কী?
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখন একটি গ্রহ অন্য গ্রহ থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করে, তখন তাকে ‘দ্বিদ্বাদশ যোগ’ বলা হয়। ২০২৬ সালে সূর্যের গোচর চলাকালীন যম বা প্লুটোর সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক তৈরি হবে যেখানে ৩০ ডিগ্রির ব্যবধানে এই যোগ গঠিত হবে। সূর্যকে মনে করা হয় আত্মবিশ্বাস, সাফল্য এবং শক্তির কারক, অন্যদিকে যম বা প্লুটোকে মনে করা হয় পরিবর্তন, ধ্বংস এবং পুনর্জন্মের প্রতীক। এই দুই বিপরীতধর্মী শক্তির মিলনে সৃষ্টি হওয়া যোগটি সাধারণ মানুষের জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।
মেষ রাশি: সাফল্যের নতুন শিখর
মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের এই যোগ অত্যন্ত শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির পাশাপাশি সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো এই সময়ে সম্পন্ন হতে শুরু করবে। সূর্যের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত সময়।
মিথুন রাশি: আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নতি
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য দ্বিদ্বাদশ যোগ আর্থিক লাভের বার্তা নিয়ে আসছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য ২০২৬ সাল সোনালী সুযোগ এনে দেবে। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেওয়া জরুরি।
সিংহ রাশি: নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার
সূর্য সিংহ রাশির অধিপতি। তাই এই গোচরের প্রভাব আপনার ওপর সবথেকে বেশি পড়বে। রাজনীতি বা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত জাতকদের জন্য এই সময়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি কোনও নতুন প্রজেক্ট শুরু করতে চান, তবে গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার চারিত্রিক কিছু পরিবর্তন আসবে যা আপনাকে আরও কঠোর ও পরিশ্রমী করে তুলবে।
তুলা রাশি: পারিবারিক সুখ ও শান্তি
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ব্যক্তিগত জীবনে সুসংবাদ নিয়ে আসবে। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের বিবাহের যোগ তৈরি হতে পারে। এই দ্বিদ্বাদশ যোগের প্রভাবে দাম্পত্য কলহ মিটে গিয়ে সুখের পরিবেশ তৈরি হবে। বিনিয়োগ থেকে রিটার্ন পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই সময়টি সহায়ক।
ধনু রাশি: আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি
বিশেষ দৃষ্টি আপনার ওপর থাকায় মনের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটবে। আপনি জীবনের কঠিন সত্যগুলো সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। ভাগ্যের সহায়তায় হঠাৎ করে বড় কোনও আর্থিক প্রাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে।
সতর্কও করেছেন জ্যোতিষীরা
জ্যোতিষীদের মতে, দ্বিদ্বাদশ যোগ যেমন উন্নতি দেয়, তেমনি হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষতিও করতে পারে। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের সময় তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কারণ সূর্যের তেজ স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।