    মীন রাশিতে সূর্য, শনি ও মঙ্গলের সংযোগ, চরম অস্থিরতার সংকেত! এই ৫ রাশির জাতকরা সাবধান না হলে বড় বিপদ

    সাধারণত শনি ও সূর্যের সম্পর্ক শত্রুভাবাপন্ন এবং শনি ও মঙ্গলের সংযোগকে 'বিস্ফোরক' বা 'আগ্নেয়' যোগ বলা হয়। যখন এই তিন শক্তিশালী গ্রহ একই রাশিতে বা একে অপরের সরাসরি প্রভাবে আসে, তখন তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বড় ধরণের ওলটপালট ঘটাতে পারে।

    Published on: Apr 04, 2026 10:49 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে গ্রহদের এক বিরল এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থান তৈরি হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনায় দেখা যাচ্ছে, মীন রাশিতে সূর্য, শনি এবং মঙ্গলের এক বিশেষ মিলন বা সংযোগ ঘটছে। গ্রহমণ্ডলীর এই প্রভাবশালী তিন গ্রহের একত্রে অবস্থান এবং পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে ১২টি রাশির ওপর গভীর প্রভাব পড়বে।

    মীন রাশিতে সূর্য, শনি ও মঙ্গলের সংযোগ, চরম অস্থিরতার সংকেত!

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য হলো আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার প্রতীক, শনি হলো কর্মফল দাতা এবং মঙ্গল হলো তেজ ও সাহসের কারক। সাধারণত শনি ও সূর্যের সম্পর্ক শত্রুভাবাপন্ন এবং শনি ও মঙ্গলের সংযোগকে 'বিস্ফোরক' বা 'আগ্নেয়' যোগ বলা হয়। যখন এই তিন শক্তিশালী গ্রহ একই রাশিতে বা একে অপরের সরাসরি প্রভাবে আসে, তখন তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বড় ধরণের ওলটপালট ঘটাতে পারে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে মীন রাশিতে এই গ্রহ সমাগম এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

    গ্রহ সমাগমের নেতিবাচক প্রভাব

    মীন রাশিতে যখন সূর্য ও মঙ্গলের সাথে শনির অশুভ দৃষ্টি মিলিত হয়, তখন জাতকদের মধ্যে ক্রোধ, বিরক্তি এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক ক্ষেত্রে অশান্তি, হঠাৎ দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অশুভ প্রভাব বজায় থাকবে।

    এই ৫ রাশির জাতকদের থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক:

    ১. মেষ রাশি (Aries):

    মেষ রাশির জাতকদের দ্বাদশ ঘরে এই গ্রহ সমাবেশ ঘটছে। এর ফলে হঠাৎ করে খরচ বেড়ে যেতে পারে। আইনি কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। চোখের সমস্যা বা অনিদ্রার মতো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সময় কোনো বড় বিনিয়োগ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    ২. সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহের অধিপতি সূর্য শনি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এই রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদ হতে পারে। হাড়ের সমস্যা বা হার্টের রোগীদের এই সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শত্রুরা এই সময় আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo):

    কন্যা রাশির সপ্তম ঘরে এই প্রভাব পড়ার ফলে দাম্পত্য জীবনে বড় ধরণের কলহ দেখা দিতে পারে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় (Partnership) বড় কোনো ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় নতুন কোনো চুক্তি করার আগে সমস্ত নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন।

    ৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

    মঙ্গলের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শনির প্রভাবে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের কাজে বাধা আসতে পারে। সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। লটারি বা শেয়ার বাজারে টাকা খাটানোর জন্য এটি একদমই উপযুক্ত সময় নয়।

    ৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius):

    যেহেতু শনি আপনার রাশির অধিপতি এবং তিনি বর্তমানে মীন রাশিতে দৃষ্টি দিচ্ছেন, তাই আপনার সঞ্চিত অর্থের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে তিক্ততা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কথা বলার সময় অত্যন্ত সংযমী হওয়া প্রয়োজন।

    প্রতিকার ও বাঁচার উপায়

    জ্যোতিষবিদরা এই অশুভ প্রভাব কাটাতে কিছু বিশেষ নিয়ম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন:

    • মহাদেব ও হনুমানজির আরাধনা: প্রতিদিন শিবলিঙ্গে জল অর্পণ এবং 'বজরং বাণ' পাঠ করলে অশুভ গ্রহের প্রভাব অনেকটা কমে।
    • দান কার্য: শনিবার কালো তিল বা ছোলার ডাল দুঃস্থ মানুষকে দান করুন।
    • নিরামিষ আহার: এই সময় আমিষ আহার এবং মাদক দ্রব্য ত্যাগ করলে শনি ও মঙ্গলের কুনজর থেকে বাঁচা যায়।

    গ্রহের এই চলন আমাদের জীবনের একটি কঠিন সময় হতে পারে, কিন্তু সঠিক সতর্কতা এবং ধৈর্যের মাধ্যমে একে জয় করা সম্ভব। বিশেষ করে মেষ থেকে মীন—প্রতিটি রাশির জাতকদেরই উচিত এই সময় উত্তেজনামূলক কাজ থেকে দূরে থাকা এবং পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। মনে রাখবেন, গ্রহ আমাদের সতর্ক করে, কিন্তু আমাদের কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

