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    Surya Gochar: সূর্যের গোচরের ফলে একগুচ্ছ রাশির ভাগ্যে সুসময় আসতে চলেছে, লাকি ৬ রাশি

    আগস্টে, গ্রহের রাজা সূর্য তার নিজের রাশি সিংহ রাশিতে আসছেন। সিংহ রাশিতে সূর্য আসার এক মাস পরে, কিছু রাশিচক্রের জন্য বাম্পার লাভের রয়েছে।

    Published on: Jul 22, 2026, 16:00:15 IST
    By Sritama Mitra
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    গ্রহের রাজা সূর্য আগস্টে তার নিজের রাশি সিংহ রাশিতে স্থানান্তরিত হবেন। সূর্যের সিংহ রাশিতে স্থানান্তর ১৭ আগস্ট, ২০২৬ ভোর ০৪:৩৩ মিনিটে ঘটবে। সিংহ রাশিতে সূর্যের আগমন দেশ ও বিশ্বের উপর ভাল প্রভাব ফেলবে। সিংহ রাশিতে সূর্য, মেষ রাশি থেকে মীন রাশি এই ১২ রাশিকে প্রভাবিত করবে।

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    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এটি সারা মানুষের জন্য ভাল হবে। এটা সরকারি ব্যবস্থার জন্য ভালো হবে। এই সময়ে, কিছু বিশেষ ৬ টি রাশিচক্র ভাগ্য পাবে এবং ক্যারিয়ারে একটি নতুন ফ্লাইট পেতে পারে। আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে।

    জেনে নিন আগস্টে সূর্যের সিংহ রাশির জাতক-পরিবহণের জন্য কোন ৬ টি রাশিচক্র উপকারী হবে।

    সূর্যের সিংহ রাশির ট্রানজিট জনসাধারণের জন্য কেমন হবে:

    পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, সূর্যের সিংহ রাশির ট্রানজিট সব মানুষের জন্য ভাল হবে। এটা সরকারি ব্যবস্থার জন্য ভালো হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময় হবে। সাফল্য অর্জন করা হবে। এই ট্রানজিটকে বিশ্বের জন্য ভালো বলা হবে।

    এই ৬ টি রাশিচক্র সূর্যের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে, ১৭ আগস্ট থেকে লাভ আসবে বহু রাশিতে।

    মেষ রাশি- সূর্যের ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য খুব শুভ হবে। এ সময় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। সাহস ও বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। এই সময়ে দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভের লক্ষণ রয়েছে। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন। পেশাগত অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির জন্য এই সময়টি সাফল্যে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন সাফল্য পেতে পারেন। আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। বৈষয়িক সুখ জীবনে বাড়তে পারে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি যন্ত্রের সুবিধা পাবেন।

    সিংহ রাশি - এই সময়টি সিংহ রাশির জন্য উপকারী বলে মনে করা হবে। এই সময়ে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের লক্ষণ রয়েছে, যা ক্যারিয়ার বা ব্যবসায় উপকৃত হতে পারে। ভাগ্যের সঙ্গে সুখবর আসবে। আপনি আপনার পছন্দের ভ্রমণে যেতে পারেন।

    তুলা রাশি- এই সময়টি তুলা রাশির মানুষের জন্য শুভ বলে মনে করা হবে। সূর্যের প্রভাব আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সফল হবে। আপনি ব্যবসা সম্পর্কিত ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। কিছু লোক কাজ করে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি- এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির জন্য অনুকূল হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি যা চান তা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাড়িতে শুভ বা শুভ কাজের লক্ষণ রয়েছে। আপনি পেশাদার অগ্রগতির দিকে কাজ করবেন এবং সাফল্য পাবেন। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি ভাল ফলাফল দেবে। আর্থিক পরিস্থিতিতে দুর্দান্ত উন্নতি হতে পারে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির এই সময়টি ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে। এই সময়ে আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। যা প্রয়োজন তার প্রাপ্যতাও থাকবে। মানসিক সমস্যাগুলি দূর হবে এবং আপনি জীবনে সুখ এবং শান্তি অনুভব করবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময়টি ভাল।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Surya Gochar: সূর্যের গোচরের ফলে একগুচ্ছ রাশির ভাগ্যে সুসময় আসতে চলেছে, লাকি ৬ রাশি

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