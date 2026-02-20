১৫ মার্চ কুম্ভ ছেড়ে মীনে যাবেন সূর্যদেব! সঙ্গে সঙ্গেই চমক, ৩ রাশি হবে লাভবান
মীন সংক্রান্তিতে ভাগ্যের দরজা খুলবে কাদের? কাদের হাতে আসবে টাকা? কারা পাবেন সৌভাগ্যের সন্ধান? জেনে নিন।
২০২৬ সালের মার্চ মাসে সূর্য নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছেন। সূর্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন, তাকে 'সংক্রান্তি' বলা হয়। আগামী ১৫ মার্চ ২০২৬, সূর্য কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের এই গোচরকে 'মীন সংক্রান্তি' বলা হয়।
সূর্যের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সাফল্যের এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ১৫ মার্চের পর থেকে আসবে দুর্ধর্ষ সাফল্য ও অর্থসম্পদ!
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, পিতা, সম্মান এবং সরকারি চাকরির কারক গ্রহ মনে করা হয়। সূর্য যখনই কোনো রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন সেই রাশির জাতকদের তেজ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে মীন রাশিতে সূর্যের প্রবেশ মীন রাশির জাতকদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই আরও দুটি রাশির জন্য এটি রাজযোগের মতো ফল দেবে।
সূর্যের গোচর এবং এর জ্যোতিষতাত্ত্বিক প্রভাব
সূর্য ও বৃহস্পতি (মীন রাশির অধিপতি) পরস্পরের বন্ধু গ্রহ। তাই বন্ধুর রাশিতে সূর্যের অবস্থান জাতকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। যারা সরকারি ক্ষেত্র বা রাজনীতির সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদস্বরূপ।
এই ৩ রাশির কপাল খুলবে সূর্যের কৃপায়:
১. বৃষ রাশি (Taurus): আয়ের উৎস ও বৈষয়িক উন্নতি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের এই গোচর একাদশ ভাবে (আয়ের স্থান) ঘটবে।
- আর্থিক লাভ: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা শেয়ার বাজার বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরা ভালো রিটার্ন পাবেন।
- সাফল্য: কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ক্যারিয়ারে আকাশছোঁয়া সাফল্য
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য সূর্য দশম ভাবে (কর্মের স্থান) অবস্থান করবেন।
- নতুন সুযোগ: যারা নতুন চাকরির খোঁজ করছেন, তাঁদের জন্য ১৫ মার্চের পরের সময়টি অত্যন্ত শুভ। সরকারি চাকুরেদের বদলি বা পছন্দমতো জায়গায় পোস্টিং হতে পারে।
- ব্যবসা: যারা পৈতৃক ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের ব্যবসায়িক প্রসার ঘটবে। নতুন কোনো প্রজেক্টে সাফল্যের মুখ দেখবেন।
৩. মীন রাশি (Pisces): ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসের বিকাশ
সূর্য আপনার নিজের রাশিতেই (লগ্ন ভাবে) প্রবেশ করবেন। ফলে আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম তেজ ফুটে উঠবে।
- আধিপত্য: সমাজে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। মানুষ আপনার পরামর্শ মেনে চলবে। আপনার অমীমাংসিত কাজগুলো এই সময়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে।
- পারিবারিক সুখ: পিতা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
সূর্যের শুভ প্রভাব বাড়াতে করণীয় (Remedies)
যাদের রাশিতে সূর্যের প্রভাব কিছুটা কম, তাঁরা নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:
- প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় তামা বা পিতলের পাত্রে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন।
- রবিবার দিন অভাবী মানুষকে লাল রঙের ফল বা গুড় দান করুন।
সূর্যের এই গোচর মীন রাশির জাতকসহ বৃষ ও মিথুন রাশির জন্য উন্নতির জোয়ার নিয়ে আসবে। তবে মনে রাখবেন, গ্রহের শুভ ফলের সাথে কঠোর পরিশ্রম এবং সৎ চিন্তা যুক্ত হলে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।