বৃহস্পতির রাশিতে প্রবেশ করবেন গ্রহরাজ, ৩ রাশির দরজায় আসবে অফুরন্ত সম্পদ লাভের সুযোগ

বৃহস্পতির রাশিতে প্রবেশ করবেন গ্রহরাজ, ৩ রাশির দরজায় আসবে অফুরন্ত সম্পদ লাভের সুযোগ
সূর্যের এই চলনের ফলে কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে রাজকীয় সুখ এবং আর্থিক সমৃদ্ধি আসার যোগ তৈরি হচ্ছে। দেখে নিন সূর্যের এই আশীর্বাদ কোন ৩টি রাশির ওপর সবথেকে বেশি পড়বে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে আত্মা, মান-সম্মান এবং সরকারি চাকরির কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ, সূর্য কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে বন্ধু গ্রহ বৃহস্পতির রাশি মীন-এ প্রবেশ করতে চলেছে। সূর্যের এই রাশি পরিবর্তনকে জ্যোতিষশাস্ত্রে 'মীন সংক্রান্তি' বলা হয়।
১. বৃষ রাশি (Taurus)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য সূর্যের এই গোচর আয় ও লাভের স্থানে হবে। এর ফলে আপনার আয়ের উৎস এক লাফে অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। যারা চাকরি করছেন, তাদের পদোন্নতির (Promotion) পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি কোনো সরকারি দপ্তরে কাজের আবেদন করে থাকেন, তবে সেখান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
২. মিথুন রাশি (Gemini)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি কর্মজীবনে বড় সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। সূর্যের প্রভাবে আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরণের আকর্ষণ তৈরি হবে, যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় ডিল পেতে সাহায্য করবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি বিশেষ লাভদায়ক হতে চলেছে।
৩. কর্কট রাশি (Cancer)
কর্কট রাশির জাতকদের জন্য সূর্য ভাগ্য স্থানে প্রবেশ করবে। এর ফলে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন আপনি। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো হঠাৎ করেই সম্পন্ন হতে শুরু করবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যেতে চান, তাদের বাধা দূর হবে। ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ মিলবে এবং পিতার মাধ্যমে বড় কোনো আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।
সূর্যের শুভ ফল বজায় রাখতে বিশেষ টিপস:
সূর্যের গোচরে আপনার রাশি যদি তালিকায় না-ও থাকে, তাহলেও সূর্যের কৃপা পেতে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় তামা বা পিতলের পাত্রে জল নিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য দান করুন। এছাড়া আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে ক্যারিয়ারের সব বাধা কেটে যায়।