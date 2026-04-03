সূর্যদেব এবার শুক্রদেবের সঙ্গে জোট বাঁধছেন, ১২টি রাশির উপরেই পড়বে প্রভাব! আপনার রাশি সুফল পাবে কি না, জেনে নিন
প্রতিটি গ্রহ যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তখন মানুষের জীবনে তার শুভ বা অশুভ প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করে সেখানে আগে থেকে অবস্থানরত শুক্রের সঙ্গে মিলিত হবে। এর ফলে তৈরি হবে 'শুক্র-আদিত্য যোগ'।
২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে মহাকাশে গ্রহদের এক বিরল সমাবেশ ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, গ্রহের রাজা সূর্য এবং সুখ-সমৃদ্ধির কারক শুক্রের মিলনে তৈরি হতে চলেছে 'শুক্র-আদিত্য রাজযোগ'। মীন রাশিতে এই দুই গ্রহের মিলনের ফলে তৈরি হওয়া 'চতুর্গ্রহী যোগ' ১২টি রাশির ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, প্রতিটি গ্রহ যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তখন মানুষের জীবনে তার শুভ বা অশুভ প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের এপ্রিলে সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করে সেখানে আগে থেকে অবস্থানরত শুক্রের সঙ্গে মিলিত হবে। এর ফলে তৈরি হবে 'শুক্র-আদিত্য যোগ'। এর পাশাপাশি রাহু ও বুধের উপস্থিতিতে মীন রাশিতে এক বিরল 'চতুর্গ্রহী যোগ' (চারটি গ্রহের মিলন) তৈরি হতে চলেছে।
শুক্র-আদিত্য ও চতুর্গ্রহী যোগের গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে সম্মান, আত্মা ও সরকারি ক্ষমতার প্রতীক মনে করা হয়। অন্যদিকে শুক্র হলো প্রেম, বিলাসিতা ও আর্থিক উন্নতির কারক। যখন এই দুই শক্তিশালী গ্রহ মিলিত হয়, তখন জাতকদের জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈভব ও সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। তবে মীন রাশিতে রাহুর উপস্থিতি এই যোগে কিছুটা জটিলতাও সৃষ্টি করতে পারে।
কোন কোন রাশির জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ?
১. বৃষ রাশি (Taurus):
এই রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র। সূর্য ও শুক্রের এই মিলনে বৃষ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মজবুত হবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন বা বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির দশম ঘরে এই যোগ তৈরি হওয়ায় ক্যারিয়ারে অভাবনীয় উন্নতি দেখা যাবে। বেকারদের কর্মসংস্থান হবে এবং যারা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি পাবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে।
৩. মীন রাশি (Pisces):
যেহেতু এই রাশিতেই গ্রহদের মিলন ঘটছে, তাই মীন রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। শারীরিক সমস্যার সমাধান হবে এবং পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। তবে রাহুর প্রভাবে মাঝে মাঝে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারেন, তাই গুরুজনদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কাদের?
সিংহ এবং কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। হুট করে বড় কোনো আর্থিক লেনদেন না করাই ভালো। শরীর নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলায় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
নেতিবাচক প্রভাব কাটানোর উপায়
জ্যোতিষবিদদের মতে, এই চতুর্গ্রহী যোগের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে নিয়মিত সূর্য দেবকে জল অর্পণ করা এবং অভাবী মানুষকে সাদা রঙের কোনো বস্তু (যেমন চাল বা চিনি) দান করা অত্যন্ত ফলদায়ক হতে পারে।
মনে রাখতে হবে
২০২৬ সালের এই গ্রহ সমাবেশ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্য-শুক্রের এই রাজযোগ যেমন অনেকের জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে, তেমনই কিছু রাশির ক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতার পাঠ দেবে। গ্রহের এই চলন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবন পরিবর্তনশীল, আর সঠিক কর্ম ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই ভাগ্যের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More