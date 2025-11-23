দণ্ডনায়ক শনির রাশিতে সূর্য, বুধের এন্ট্রি! ধনু, মেষ সহ একগুচ্ছ রাশিতে লাভের বন্যা আসন্ন

কয়েক দিনের মধ্যে, ৩ টি বড় গ্রহ শনির রাশিচক্রের সাথে মিলিত হতে চলেছে। শনির স্বামীত্বে থাকা মকর রাশিতে, শীঘ্রই গ্রহের রাজা সূর্য, বুধ এবং শুক্র,তাদের অবস্থান স্থাপন করতে চলেছেন। নতুন বছরে, জানুয়ারি মাসে, শনির রাশিচক্রে সূর্য, শুক্র এবং বুধের যুতি তৈরি হতে চলেছে। মকর রাশির এই তিনটি গ্রহের একত্রিত হওয়ার ঘটনায় ত্রিগ্রহী যোগ তৈরি হবে, যা অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে।
কিছু রাশিচক্রের জন্য, মকর রাশির ত্রিগ্রাহী যোগকে কোনও বরদানের চেয়ে কম নয় বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, শনির মকর রাশিতে সূর্য, বুধ এবং শুক্রের প্রভাব কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্য পরিবর্তন করতে চলেছে।
ধনু রাশি
মকর রাশিতে সূর্য, বুধ এবং শুক্রের ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। জীবনের সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করবে। নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। ক্যারিয়ারে আপনার সংগ্রাম ফলপ্রসূ হবে। পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। একই সঙ্গে জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকা উচিত। আমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। আপনিও ভ্রমণে যেতে পারেন।
শনির মকর রাশিতে সূর্য, বুধ এবং শুক্রের ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আগামী বছরে আপনার অগ্রগতির নতুন পথ খুলে যাবে। কেউ কেউ সম্পত্তিও কিনতে পারেন। যাঁরা চাকরি করছেন তাঁরা অনেক নতুন কাজ পাবেন। আপনি সহজেই ছোট ছোট সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রেমের জীবনেও রোমান্স থাকবে।
মীন রাশি
শনির মকর রাশিতে সূর্য, বুধ এবং শুক্রের ট্রানজিট মীন রাশির লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন। বাড়িতে সুখ ও শান্তি থাকবে। একই সময়ে, আপনি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপেও আগ্রহী হবেন।
( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)