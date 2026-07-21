Lucky Zodiac Signs From August: আগস্ট থেকেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! সূর্য ঘোরাবেন খেলা, লাকি ৩ রাশি
আগস্টে, সূর্য বেশ কয়েকবার তার গতিবিধি পরিবর্তন করবে। সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং রাশিচক্রের পরিবর্তন তিনটি রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ এবং উপকারী হবে। আগস্টে সূর্যের সঞ্চালন থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।
গ্রহের রাজা সূর্য আগস্টে ৪ বার তার গতিবিধি পরিবর্তন করবে। সূর্যের গতিবিধির এই পরিবর্তন মেষ থেকে মীন রাশিকে প্রভাবিত করবে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য, এক মাসের মধ্যে বহুবার রাশিচক্র পরিবর্তন করে। সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ১৩-১৫ দিন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৩ আগস্ট সূর্য আশ্লেষা নক্ষত্রে আসবেন, তারপরে ১৭ আগস্ট তিনি মাঘ নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন। ৩১ আগস্ট পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য আসবে।
আগস্টে সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তন বিশেষ হতে চলেছে। প্রায় এক বছর পরে, সূর্য তার নিজস্ব রাশি সিংহ রাশিতে আসবে। সূর্যের সিংহ রাশি ট্রানজিট ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে আগস্টে চারবার অবস্থান পরিবর্তন করবেন সূর্য। আগস্টে সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং রাশিচক্রের পরিবর্তন কিছু নির্দিষ্ট রাশিচক্রের জন্য ভাল ফলাফল দেবে। এই রাশিচক্রগুলি সূর্যের প্রভাবের কারণে আর্থিক লাভের সাথে তাদের ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে পারে। এ সময় পরিবার সংক্রান্ত সমস্যা দূর হবে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। জেনে নিন আগস্টে কোন রাশিচক্রের চিহ্ন ভালো ফল দেবে।
আগস্টে সূর্য এই ৩ টি রাশিচক্রের উপর কৃপা বর্ষণ করবে। লাকির লিস্ট রইল।
সিংহ :
সূর্য ট্রানজিট সিংহ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ এবং সফল প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনি ভাগ্য পাবেন। অর্থের প্রবাহ বাড়বে, যার ফলে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবী কিছু লোক আয় বৃদ্ধির সাথে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি পেতে পারে। আপনি এই সময়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি অনুভব করবেন। শত্রুরা পরাজিত হবে। কিছু সুসংবাদ আসার কারণে পরিবারে সুখ থাকবে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন।
মেষ :
মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থ ও কর্মজীবন সম্পর্কিত নতুন সুযোগ পাবেন। সূর্যের শুভ প্রভাবের কারণে, নষ্ট হওয়া কাজ করা যেতে পারে এবং আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারে কিছু সুসংবাদ থাকবে। বিনিয়োগের জন্য সময় অনুকূল হতে চলেছে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনি যদি চাকরিতে পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি ভাল হবে। আপনি ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
ধনু :
সূর্যের প্রভাব ধনু রাশির জন্য খুব ভাল এবং শুভ হবে। এই সময়ে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় অগ্রগতি পেতে পারেন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অংশ হতে পারেন। আর্থিকভাবে ভালো সুযোগ থাকবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। অর্থের অবস্থার উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে সঞ্চয় বাড়তে পারে। বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে, এই মুহুর্তে ব্যয়ের উপর নজর রাখা আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More