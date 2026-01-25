Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফেব্রুয়ারিতে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণে টাকা, বাড়ি, গাড়ি সব হবে এই ৪ রাশির! বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ শনির রাশি কুম্ভ রাশিতে ঘটছে। যখন গ্রহণটি হবে, তখন সূর্য কুম্ভ রাশিতে থাকবে। অতএব, এই গ্রহণ অনেক রাশির জন্য শুভঁ হতে পারে।

    Published on: Jan 25, 2026 5:44 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যগ্রহণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ২০২৬ সালে দুটি সূর্যগ্রহণ ঘটবে, একটি ফেব্রুয়ারিতে এবং অন্যটি অগস্টে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যগ্রহণ ১২টি রাশির জাতক জাতিকাকে প্রভাবিত করবে। এই প্রভাব শুভ বা অশুভ হতে পারে। ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ কবে হবে জানেন? কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা এতে প্রভাবিত হবেন।

    ফেব্রুয়ারিতে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণে টাকা, বাড়ি, গাড়ি সব হবে এই ৪ রাশির!
    ফেব্রুয়ারিতে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণে টাকা, বাড়ি, গাড়ি সব হবে এই ৪ রাশির!

    এই বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারিতে হবে। এটি একটি বলয়াকার সূর্যগ্রহণ হবে। এই বলয়াকার সূর্যগ্রহণের সময়, চাঁদ সূর্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ ঢেকে ফেলবে, যার ফলে আকাশে একটি দর্শনীয় আগুনের বলয় তৈরি হবে। সূর্য আগুনের বলয়ের মতো দেখাবে। এই সম্পূর্ণ আগুনের বলয়ের ঘটনাটি প্রায় ২ মিনিট ২০ সেকেন্ড স্থায়ী হবে।

    ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, ফাল্গুন অমাবস্যার দিন, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ বিকেল ৫টা বেজে ২৬ মিনিটে হবে শেষ হবে সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৫৭ মিনিটে। তবে, এই গ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে না, তাই এর সূতক কাল বিবেচনা করা হবে না।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ শনির রাশি কুম্ভ রাশিতে ঘটছে। যখন গ্রহণটি হবে, তখন সূর্য কুম্ভ রাশিতে থাকবে। অতএব, এই গ্রহণ অনেক রাশির জন্য শুভঁ হতে পারে।

    মেষ রাশি

    বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ মেষ রাশির জাতকদের জন্য সবচেয়ে শুভ হবে। এই গ্রহণ এই রাশির জাতকদের জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দিতে পারে। আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে এবং ভাগ্য তাঁদের অনুকূলে থাকবে। তাঁরা ব্যবসা এবং কর্মজীবনে যথেষ্ট সাফল্য পাবেন। নতুন কাজ শুরু হতে পারে এবং তাঁদের চাকরিতে নতুন এবং ভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে।

    বৃষ রাশি

    এই জাতকদের জন্যও সূর্যগ্রহণ শুভ হবে। এটা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। কর্মজীবনে ভালো ফল দেবে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্যও শুভ হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে, ভালো ফল করতে পারেন। মা-বাবাকে পাশে পাবেন। সরকারি ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। আর্থিক লাভের সম্ভবনাও রয়েছে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মিথুন রাশি

    বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ মিথুন রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে। পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা এবং কর্মজীবনে অগ্রগতি লাভ করবেন। আর্থিক লাভের সম্ভবনা রয়েছে।

    কর্কট রাশি

    এই সূর্যগ্রহণ কর্কট রাশির জাতকদের জন্য উপকারি হবে। আয় বৃদ্ধি পাবে। হঠাৎ অর্থের আগমন ঘটতে পারে। ব্যবসায় এবং কর্মজীবনে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব। গাড়ি বা বাড়ি কেনার সম্ভবনাও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সূর্যগ্রহণ কর্কট রাশির জাতকদের সাফল্য এবং অগ্রগতি বয়ে আনতে পারে।

    News/Astrology/ফেব্রুয়ারিতে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণে টাকা, বাড়ি, গাড়ি সব হবে এই ৪ রাশির! বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes