    সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ বয়ে নিয়ে আসছে একাধিক সমস্যা, কি করে হবেন সাবধান?

    ২০২৬ সালের প্রথমেই চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দুটিই হতে চলেছে। ধর্ম এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলে মনে করা হয়। সব থেকে বড় কথা, গ্রহণ চলাকালীন কোন শুভ কাজ করা যায় না কারণ এই ঘটনাটিকে যদি শাস্ত্রে বলা হয় অশুভ ঘটনা।

    Published on: Jan 07, 2026 7:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৬ সালের প্রথমেই চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দুটিই হতে চলেছে। ধর্ম এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলে মনে করা হয়। সব থেকে বড় কথা, গ্রহণ চলাকালীন কোন শুভ কাজ করা যায় না কারণ এই ঘটনাটিকে যদি শাস্ত্রে বলা হয় অশুভ ঘটনা।

    সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ বয়ে নিয়ে আসছে একাধিক সমস্যা
    সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ বয়ে নিয়ে আসছে একাধিক সমস্যা

    ২০২৬ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি কুম্ভ রাশিতে যে সূর্য গ্রহণ হবে সেটি হবে বলায়কার সূর্য গ্রহণ। এই সূর্যগ্রহণ কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অশুভ ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুরু করে কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরতে হবে, তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না।

    ( Shastra Tips: বজরংবলীকে কোন ধরনের প্রদীপ দিয়ে পুজো করা শুভ? রইল কিছু টিপস)

    ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ কন্যা রাশিতে ঘটবে যা ভারত থেকেও দৃশ্যমান হবে। এই চন্দ্রগ্রহণ হবে হোলিকা দহনের দিন। এই সময় কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা মানসিক অস্থিরতা, আর্থিক ক্ষতি, অসুস্থতা বা আঘাতের সম্মুখীন হতে পারেন তাই আগে থেকেই সাবধান হয়ে থাকবেন।

    ২০২৬ সালের ১২ আগস্ট কর্কট রাশিতে বছরের দ্বিতীয় সূর্য গ্রহন হবে। এটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে এবং ভারত থেকে এটি দৃশ্যমান হবে না। এই সময় কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের অত্যান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। তর্ক এড়িয়ে চলবেন, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলবেন এবং সাবধানে গাড়ি চালাবেন।

    ( Weather Forecast Winter in WB: বছরের প্রথম দিনেই পিকনিকের আমেজ উস্কে 'ক্রিজে' শীত! আবহাওয়ার রিপোর্ট একনজরে)

    ২০২৬ সালের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ হবে ২৮ আগস্ট যা মীন রাশিতে হবে। এই সময় মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। আর্থিক ক্ষতি থেকে শুরু করে মানসিক উত্থান পতন সবকিছুই থাকবে তাই এই সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে খুব সাবধানে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

