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    Lucky Zodiac Signs: ২২ জুন থেকে ঘুরতে পারে ভাগ্যের চাকা! আর্দ্রায় যাচ্ছেন সূর্য, ১২ রাশির ভাগ্যফল রইল

    ২২ জুন, ২০২৬এ, সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নেতৃত্বের একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন আর্দ্রা নক্ষত্রে পরিবর্তন, নতুন চিন্তাভাবনা এবং সংলাপের সাথে সম্পর্কিত। এই নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদা হবে।

    Published on: Jun 21, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    ২২ শে জুন, সূর্য, আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। বর্তমানে সূর্য মিথুন রাশিতে অবস্থান করছে এবং শীঘ্রই রাহুর শাসনাধীন নক্ষত্র 'আর্দ্রা'-য় প্রবেশ করতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য সম্মান, স্বীকৃতি, আত্মবিশ্বাস এবং সরকারি বিষয়াদির কারক হিসেবে বিবেচিত হয়; অন্যদিকে আর্দ্রা নক্ষত্রটি পরিবর্তন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত।

    Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026
    Kumbh Rashi mai Budh Mangal Shukra Surya Gochar 2026

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, সূর্যের এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন প্রতিটি রাশিচক্রকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। ১২ রাশিতে এর প্রভাব দেখা যাক।

    মেষ রাশি: কাজের গতি বাড়বে, মেষ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ আটকে ছিল, তা গতি পাওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে। আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আপনি তাদের থেকে উপকৃতও হতে পারেন। ভাইবোনদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন।

    বৃষ রাশি: ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, বৃষ রাশির লোকেরা এই সময়ের মধ্যে অর্থ এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে মনোযোগ রাখবে। হঠাৎ করেই কিছু খরচ বাড়তে পারে। কোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন।

    মিথুন: মানুষের মধ্যে স্বীকৃতি বাড়বে, সূর্য আপনার রাশিচক্রে থাকবে, তাই কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কিছু লোক একটি নতুন চাকরি বা একটি নতুন ভূমিকাও পেতে পারে।

    কর্কট: ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। অর্থের হিসাব রাখতে হবে। পরিবার বা ভ্রমণের খরচ বাড়তে পারে। আগামী দিনগুলির জন্য পরিকল্পনা করার জন্য সময় ভাল হবে।

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা আয় সংক্রান্ত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। পুরোনো প্রচেষ্টা যে ফলপ্রসূ হচ্ছে এমন লক্ষণ রয়েছে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন।

    কন্যা রাশি: কাজ বাড়বে, দায়িত্বও কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বও পেতে পারেন। তবে, আধিকারিকরা আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের ওপর নজর রাখবেন এবং এর সুফল আরও পাওয়া যাবে।

    তুলা রাশি: ভাগ্য আপনাকে তুলা রাশির লোকদের জন্য সময় দিতে পারে। যারা পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা ভাল লক্ষণ পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশি: অর্থ ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিন, সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনো কাগজ বা নথি না পড়ে স্বাক্ষর করবেন না। তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    ধনু রাশি: সম্পর্কের মধ্যে কথোপকথন বাড়বে, আপনি আপনার স্ত্রী বা সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরনো পার্থক্য কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। অংশীদারিত্বের কাজেও উন্নতি হতে পারে।

    মকর রাশি: দিনটি ব্যস্ত থাকবে, মকর রাশির জাতকদের সামনে আরও বেশি কাজ থাকতে পারে। সময়মতো দায়িত্ব পালন করতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

    কুম্ভ: যারা সৃজনশীল কাজ করেন তাদের জন্য সময় ভালো হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহী হবে। একটি নতুন ধারণা ভবিষ্যতে আপনার উপকার করতে পারে।

    মীন: পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, মীন রাশির লোকেরা বাড়ি ও পরিবারের দিকে বেশি মনোনিবেশ করবে। আপনাকে পরিবার সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। যাই হোক না কেন, চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া ভাল হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: ২২ জুন থেকে ঘুরতে পারে ভাগ্যের চাকা! আর্দ্রায় যাচ্ছেন সূর্য, ১২ রাশির ভাগ্যফল রইল

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