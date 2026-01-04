Edit Profile
    এই সব স্বপ্ন দেখলেই হবে মহাবিপদ! জেনে নিন খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন এর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে

    এই সব স্বপ্ন দেখলেই হবে মহাবিপদ! জেনে নিন খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন এর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে

    Published on: Jan 04, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ঘুমের সময় আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা কেবল কল্পনা নয়, বরং আমাদের অবচেতন মনের বার্তা। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র এবং স্বপ্ন বিজ্ঞান অনুসারে, প্রতিটি স্বপ্ন ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির পূর্বাভাস দেয়, তা সুখের হোক বা দুঃখের। কিছু স্বপ্ন আমাদের আসন্ন সমস্যার বিষয়ে সতর্ক করে দেয়, আবার কিছু স্বপ্ন প্রচুর সম্পদের সুসংবাদ নিয়ে আসে। স্বপ্ন শাস্ত্রে এমন পাঁচটি স্বপ্ন এবং তাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তবে তারা যে সংকেত দেয় তা খুবই মনোরম হতে পারে।

    এই সব স্বপ্ন দেখলেই হবে মহাবিপদ! খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন
    এই সব স্বপ্ন দেখলেই হবে মহাবিপদ! খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন

    অনেকেই ঘুমের সময় স্বপ্নে পাহাড়, দালান বা আকাশ থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অনেকেই বোধ করেন, আর তাতেই আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন বিজ্ঞান অনুসারে, এই স্বপ্ন আসলে একটা অশুভ লক্ষণ। এটা ভবিষ্যতের বাধা, খ্যাতি হ্রাস বা হঠাৎ আর্থিক ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়। যদি এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন, তাহলে কেরিয়ার এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

    সাপের জাদু

    স্বপ্নে সাপ দেখা সাধারণত ভীতিকর, তবে এর পরিণতি বেশ ইতিবাচক হতে পারে। স্বপ্ন বিজ্ঞান অনুসারে, যদি আপনি ঘুমের মধ্যে সুন্দর বা রঙিন সাপ দেখতে পান, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার জীবনে সুখ আসতে চলেছে। যদি আপনি নিজেকে সাপ ধরতে দেখেন, তাহলে তা অত্যন্ত শুভ। এর অর্থ হল আপনি আপনার সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবেন এবং আপনার দীর্ঘদিনের আর্থিক সমস্যা শীঘ্রই শেষ হবে।

    বিয়ের স্বপ্ন

    বিয়ের স্বপ্নের দুটি দিক রয়েছে। যদি আপনি স্বপ্নে আপনার প্রেমিক বা বান্ধবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে এটা একটা সফল বৈবাহিক ভবিষ্যতের লক্ষণ। এদিকে, যদি আপনি স্বপ্নে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাহলে এটা পারিবারিক বিরোধ বা মানসিক চাপের লক্ষণ হতে পারে।

    সোনার গয়নার দিকে তাকিয়ে

    ভবিষ্যৎ পুরাণ অনুসারে, যদি কোনও ব্যক্তি নিজেকে সোনার গয়না দিয়ে সাজার বা গয়না পরার স্বপ্ন দেখেন, তবে তা সৌভাগ্যের লক্ষণ। এই স্বপ্নটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা অদূর ভবিষ্যতে হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্মুখীন হতে পারে অথবা তাঁদের কর্মজীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেতে পারে। এই স্বপ্নটা সমৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও শুভ বলে বিবেচিত হয়।

    খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবেন?

    স্বপ্ন বিজ্ঞান অনুসারে, যদি আপনার কোনও ভয়াবহ বা অশুভ স্বপ্ন থাকে, তাহলে সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার প্রিয় দেবতাকে স্মরণ করুন অথবা ভগবান শিবকে জল অর্পণ করুন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, অন্যদের সঙ্গে খারাপ স্বপ্ন ভাগ করে নিলে তার নেতিবাচক প্রভাব কমে যায়, অন্যদিকে শুভ স্বপ্ন গোপন রাখা উচিত।

