    ২০২৬-এ সৌভাগ্যের সিঁড়িতে চড়বে এই তিন রাশি! হুহু করে আসবে টাকা, খুলে যাবে ভাগ্যের বন্ধ তালা

    নতুন বছর শুরু হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। নতুন বছর জীবনে ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে। কিন্তু এই বছরে বেশ কিছু রাশির ভাগ্য খুলে যাবে। জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পাবেন তাঁরা। জীবনে অনেক শুভ ঘটনা ঘটবে। জানেন কোন কোন রাশি?

    Published on: Dec 26, 2025 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৬-এ সৌভাগ্যের সিঁড়িতে চড়বে এই তিন রাশি! হুহু করে আসবে টাকা
    ২০২৬-এ সৌভাগ্যের সিঁড়িতে চড়বে এই তিন রাশি! হুহু করে আসবে টাকা

    মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের উপর মঙ্গলের আধিপত্য থাকে এবং বছরের শুরুতে তাদের শাসক গ্রহ ধনু রাশিতে গোচর করছে। তাঁরা ঐশ্বরিক শক্তি বা তাদের উপাস্য দেবতার আশীর্বাদ পাবেন। এই বছরটা তাদের জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের বছর হতে চলেছে কারণ তাঁদের ভাগ্য তাঁদের সমর্থন করবে এবং বিভিন্ন সুযোগ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। অর্থ প্রবাহ মসৃণ হবে। প্রথম মাসগুলিতে তাঁরা কম উদ্যমী বোধ করতে পারে তবে শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের জয়ের দিকে অগ্রসর হবেন শক্তিতে ফিরে আসবে এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই সময় উপভোগ করবেন তাঁরা।

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা সূর্য গ্রহের দ্বারা শাসিত হন। এই জাতক জাতিকারা তাঁদের ব্যাক্তিত্ব এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাবেন। তাঁরা যথেষ্ট ভাগ্যবান হবে যে, তাঁরা যা চায়, বা যা প্রয়োজন তা পাবে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করবে এবং তাঁরা অর্থ এবং সৌভাগ্য লাভ করবে। একটা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। যদি কেউ চাকরি খোঁজেন তবে একাধিক চাকরির সুযোগ পাবেন। যাঁরা গর্ভধারণের চেষ্টা করছেন, তাঁরা ২০২৬ সালের প্রথম মাসগুলিতে সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রেমিকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন।

    তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক জাতিকারা শুক্র গ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আগামী বছর তাঁরা সৌভাগ্য লাভ করবেন কারণ তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনের কাছ থেকে সবচেয়ে প্রতীক্ষিত বিয়ের প্রস্তাব বা সম্পর্কের প্রস্তাব পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের জন্য এটা একটা ভালো সময় এবং সেই সুযোগটা পেতে পারেন। বর্তমানে আপনার পেশাগত জীবনে কিছু সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হবে তবে আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের মুখোমুখি হবেন এবং জীবনে আসা বাধাগুলি থেকে মুক্তি পাবেন। কেরিয়ার-চাকরি-ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। আপনি যদি সেই পরিকল্পনা করে থাকেন তবে এই নতুন বছরে আপনি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

