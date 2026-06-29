Tulsi Vastu shastra Tips: তুলসী গাছ বাড়ির ছাদে রাখছেন? কোন ভুলগুলি এড়িয়ে যেতে হবে! বলছে বাস্তুশাস্ত্র

Tulsi Vastu shastra Tips: তুলসী গাছ বাড়ির ছাদে রাখছেন? কোন ভুলগুলি এড়িয়ে যেতে হবে! বলছে বাস্তুশাস্ত্র
বাড়িতে তুলসী গাছ রাখার সময় এই ৩ টি ভুল করবেন না, অন্যথায় বাস্তু ত্রুটি এবং সমস্যা বাড়তে পারে। জেনে নিন তুলসীকে সঠিক পথে, পরিষ্কার ও যত্নে রাখার সহজ নিয়ম ও টিপস।
আজকাল, বেশিরভাগ মানুষ অ্যাপার্টমেন্ট বা ছোট বাড়িতে বাস করেন, যেখানে কোনও উঠোন নেই। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ হয়ে ওঠে সবুজ ও তুলসী রাখার জায়গা। বাড়িতে তুলসী রাখা শুভ বলে মনে করা হয়, তবে এটি ছাদে রাখার সময়, অনেকে অসাবধানতাবশত ভুল করেন, যা বাড়ির ক্ষতি করতে পারে।
তুলসীকে দেবী লক্ষ্মীর রূপ হিসাবে পূজা করা হয়। এই উদ্ভিদ বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে এবং নেতিবাচকতা দূর করে। বাস্তু এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, তুলসীকে ছাদে রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়, তবে এটি সঠিক উপায়ে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভুলভাবে স্থাপন করা তুলসী বাড়িতে মানসিক চাপ, আর্থিক সমস্যা এবং স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই তুলসীকে ছাদে রাখার সময় কিছু বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
তুলসীগাছ ঘিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উপেক্ষা করা সবচেয়ে বড় ভুল। তুলসীগাছ যেখানে থাকবে, সেখানে পরিষ্কার রাখা দরকার। ছাদে প্রায়ই ধুলোবালি, শুকনো পাতা ও পাখির ময়লা জমে থাকে। তুলসীর চারপাশে ময়লা থাকলে এই গাছটি ইতিবাচক শক্তি দেওয়ার পরিবর্তে নেতিবাচকতা ছড়াতে শুরু করে। এ ধরনের তুলসী ঘরে দারিদ্র্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিদিন ছাদ পরিষ্কার করুন, গাছের চারপাশের জায়গাটি পরিষ্কার রাখুন এবং পাতা থেকে ধুলো সরিয়ে ফেলুন। পরিচ্ছন্নতা তুলসী পূজার সবচেয়ে বড় অংশ।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, তুলসীকে উত্তর বা উত্তর-পূর্ব (উত্তর-পূর্ব কোণে) দিকে রাখা ভাল। আপনি যদি এটি দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে রাখেন তবে এটি বাড়ির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারে এবং চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভুল দিকে রাখা তুলসী শক্তি শোষণের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব বাড়ায়। অতএব, এই গাছ বাড়িতে রাখার আগে, দিকটি সঠিকভাবে বেছে নিন।
গাছটিকে অবহেলা করা এবং শুকিয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় ভুল তুলসী রোপণ এবং এটি ভুলে যাওয়া। অনেকে গাছটি ছাদে রাখলেও নিয়মিত জল দেওয়া, দেখাশোনা করা এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর কথা ভুলে যান। একটি শুকনো বা শুকিয়ে যাওয়া তুলসী গাছ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য এবং সম্পদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। নিয়মিত সেবা এবং যত্ন ছাড়া তুলসী রাখা ভালের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে।
ছাদে তুলসী রাখার সঠিক উপায় যদি ছাদই একমাত্র জায়গা হয় তবে তুলসীটি একটি উঁচু স্ট্যান্ড বা প্ল্যাটফর্মে রাখুন, যাতে এটি সরাসরি মেঝেতে সংযুক্ত না হয়। গাছের উপরে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করুন। সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে ভুলবেন না। এই ছোট ছোট বিষয়গুলোর যত্ন নিলে সিলিংয়ের উপরও তুলসীর ইতিবাচক প্রভাব পেতে পারেন।
তুলসী বাড়ির মঙ্গলের প্রতীক। এটি সঠিক জায়গায়, সঠিক উপায়ে এবং সত্যিকারের শ্রদ্ধার সাথে রাখুন, এটি জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More