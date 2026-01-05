Edit Profile
    Diya Astro Tips: সমৃদ্ধির খোঁজে রয়েছেন? প্রদীপ জ্বালানোর সময়এই কাজ করে দেখতে পারেন, রইল শাস্ত্রমত

    এটি বিশ্বাস করা হয় যে প্রদীপ জ্বালানোর ফলে বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি থাকে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। কিন্তু আপনারা কি জানেন যে প্রদীপ জ্বালানোর সময় কিছু জিনিস যোগ করে তার প্রভাব আরও বেড়ে যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক প্রদীপে কী কী শুভ লাগে।

    Published on: Jan 05, 2026 6:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    হিন্দু ধর্মে সকাল-সন্ধ্যা বা পূজার সময় প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। প্রদীপকে ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে প্রদীপ জ্বালানোর ফলে বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি থাকে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। কিন্তু আপনারা কি জানেন যে প্রদীপ জ্বালানোর সময় কিছু জিনিস যোগ করে তার প্রভাব আরও বেড়ে যায়। জেনে নেওয়া যাক প্রদীপে কী কী শুভ জিনিস যোগ করলে তা শুভ ফল দিয়ে থাকে।

    অ্যাস্ট্রো টিপস: এই 6 টি জিনিস রাখুন এবং একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, অর্থের অভাব হবে না! (meta ai)
    লবঙ্গ

    জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, লবঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি সম্পদ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রদীপে লবঙ্গ রেখে জ্বালিয়ে দিলে ঘরে টাকা আসে এবং আর্থিক সমস্যা দূর হয়।

    এলাচ

    এলাচকে সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, একটি প্রদীপে এলাচ রেখে এটি জ্বালানো বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত করে এবং সৌভাগ্য বাড়ায়। হিন্দু ধর্মে জাফরানকে পবিত্র ও পবিত্র বলে মনে করা হয়।

    জাফরান

    শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন, প্রদীপে জাফরান রেখে জ্বালিয়ে দিলে ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে। এছাড়াও, বাড়িতে সর্বদা ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকে।

    চাল
    হিন্দু ধর্মে, চালকে খাবারের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রদীপে কয়েক দানা চাল রেখে জ্বালিয়ে দিলে ঘরে খাবারের অভাব হয় না এবং আশীর্বাদ বজায় থাকে, বলে বিশ্বাস করা হয়।

    হলুদ

    প্রদীপ জ্বালানোর সময়ও হলুদ যোগ করা যেতে পারে। হলুদকে শুভ ও পবিত্র বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয়, প্রদীপে হলুদ ঢেলে জ্বালানোর ফলে ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হয়।

    তিলের তেল

    তিলের তেলকে শুভ এবং পবিত্র বলে মনে করা হয়। প্রদীপে তিলের তেল ঢেলে জ্বালিয়ে ঘরে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সমৃদ্ধি বজায় থাকে। খেয়াল রাখতে হবে, প্রদীপ সব সময় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে। প্রদীপ সর্বদা কেবল সন্ধ্যায় জ্বালাতে হবে। ঘরের প্রধান দরজায় বা পূজার ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

