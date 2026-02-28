Edit Profile
    1 March 2026 Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    আগামিকাল ১ মার্চ ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন জ্যোতিষমতের রাশিফলে

    Published on: Feb 28, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আগামিকাল ১ মার্চ ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ- মেষ রাশি দিনটি কাজের দিক থেকে ভাল হবে। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনি ভালভাবে করবেন। সিনিয়ররা আপনার কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করতে পারেন। অর্থের অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে, স্থগিত অর্থ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রেমের জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। ঘরের পরিবেশ শান্ত থাকবে। স্বাস্থ্য ঠিক আছে, তবে ক্লান্তি এবং মাথাব্যথা এড়াতে বিশ্রামও প্রয়োজন।

    বৃষ- রাশি একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকতে পারে তবে আপনি ধীরে ধীরে সবকিছুর যত্ন নেবেন। টাকা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। প্রেমের জীবনে অহংবোধ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় পরিস্থিতি বাড়তে পারে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেট বা গলা সম্পর্কিত হালকা সমস্যা হতে পারে, খাবারের দিকে মনোযোগ দিন।

    মিথুন -আত্মবিশ্বাস বেশি থাকবে। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব বা একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দেওয়া হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, অতিরিক্ত আয়ের লক্ষণ রয়েছে। প্রেমের জীবনে ভালো সময় কাটবে, সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্য ঠিক আছে, তবে গভীর রাতে জেগে থাকা এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট রাশি -আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ব্যয়ের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমের জীবনে ধৈর্য ধরুন, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক করবেন না। বাড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথোপকথন হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে বুকে, পেট বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    সিংহ রাশি -আপনি আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্ব উভয়ই দেখতে পাবেন। অফিসে আপনার মতামতকে মূল্যবান করা হবে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বের কথা বললেই এগিয়ে যেতে পারে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভালো। প্রেমের জীবনে মাধুর্য থাকবে, আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পরিবারে কিছু সুসংবাদ আসতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকলেও নিয়মিত ব্যায়াম করলে উপকার পাওয়া যাবে।

    কন্যা রাশি-দায়িত্ব বাড়তে পারে তবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আপনি অফিসে কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা পাবেন। অর্থ আসবে, তবে ব্যয়ও বাড়তে পারে। সম্পর্কের প্রতি আস্থা বজায় রাখুন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্প্রীতি ভালো থাকবে। পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তবে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন।

    তুলা-রাশি আরও কাজ হবে এবং তাড়াহুড়ো হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করা জরুরি হবে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হবে, তবে অপচয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কথা বলা জরুরি। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যে হালকা ত্বক বা অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখুন।

    বৃশ্চিক-রাশি আপনার মন দিয়ে সিদ্ধান্ত নিন, আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনের উন্নতি হবে, পুরানো মতপার্থক্য শেষ হতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চোখ ও মাথা ব্যথা থেকে সাবধান থাকুন।

    ধনু রাশি -ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা শুরু হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনি একটি বিনিয়োগের ধারণা তৈরি করতে পারেন, তবে পরামর্শ নেওয়ার পরেই পদক্ষেপ নিন। প্রেম জীবন ভাল হবে, অবিবাহিতদের জন্য এটি একটি ভাল সময়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে হালকা রাখবে। স্বাস্থ্য ভালো আছে, অতিরিক্ত ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।

    মকর-রাশি আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। অফিসে আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে মানসিক সংযোগ বাড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো উপকারী হবে। পরিবারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন।

    কুম্ভ-রাশি ভ্রমণের সম্ভাবনা হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত কাজের সাথে সম্পর্কিত। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। প্রেমের জীবনে প্রজ্ঞা দেখান। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। পিঠ বা জয়েন্টে ব্যথা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বিরক্তিকর হতে পারে, বিশ্রামও নিতে পারে।

    মীন -শান্ত থাকুন এবং চিন্তাশীল পদক্ষেপ নিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। প্রেম জীবন গভীর হবে, সঙ্গীর সাথে মানসিক সংযোগ বাড়বে। বাড়িতে ধর্মীয় বা ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তবে ঠান্ডা জিনিস এড়িয়ে চলুন এবং বিশ্রাম নিন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

