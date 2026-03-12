Edit Profile
    Tomorrow 13 March 2026: আগামিকাল 'ফ্রাইডে, থার্টিন্থ'! মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ১৩ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। 

    Published on: Mar 12, 2026 4:17 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই ফ্রাইডে, থার্টিন্থ! অর্থাৎ ১৩ তারিখ, শুক্রবার। এমন দিনকে নিয়ে বহু সময়ই চর্চা হয়ে থাকে, তা কতটা শুভ বা অশুভ, সেই বিষয়ে। এই দিনটি মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির কেমন কাটবে? দেখে নিন আজই। রইল জ্যোতিষমত।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ রাশির জাতকদের নতুন এবং আলাদা কিছু করার ধারণা থাকতে পারে। আপনি তাৎক্ষণিকভাবে এটি নিয়ে কাজ করতে চাইবেন, তবে তাড়াহুড়ো করবেন না, তবে একটু থামবেন। আপনি যে পদক্ষেপগুলি নিতে যাচ্ছেন তা ভবিষ্যতের জন্য সঠিক কিনা তা দেখুন। কাজ ঠিক থাকবে। আপনি যদি সততা এবং শৃঙ্খলার সাথে কোনও কাজ করেন তবে আপনি দীর্ঘমেয়াদে আরও ভাল সাফল্য পাবেন। আপনার শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

    বৃষ রাশি বৃষ রাশির জন্য কাজের দিক থেকে একটি ভাল দিন হবে। আপনি নতুন করে শুরু করতে পারেন, কিন্তু আপনার পুরানো অভ্যাস আপনাকে থামাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, রিল্যাক্সড মেজাজ থেকে বেরিয়ে আসুন এবং নতুন কিছু চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়তে পারে। আজ, এমনকি একটি ছোট পদক্ষেপও আপনাকে সামনে দুর্দান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন।

    মিথুন রাশি দায়িত্ব এবং কাজ উভয়ই বাড়তে পারে। তবে অতিরিক্ত কাজ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে 'হ্যাঁ' বলা থেকে বিরত থাকুন। একবারে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন, এটি কাজটি ভাল করবে এবং চাপও কম হবে। কাজের মাঝখানে বিরতি নিন। হালকা হাঁটুন এবং আপনার ডায়েটের যত্ন নিন। ফল ও সবুজ শাকসবজি খান।

    কর্কট রাশির মানুষের জন্য দিনটি স্বাভাবিক হবে। কাজের পরিমাণ বাড়তে পারে। আকস্মিক সম্পদ পাওয়া যায়। তবে আজ আবার মনে পড়তে পারে একটি পুরোনো স্বপ্ন বা লক্ষ্য। আস্তে আস্তে আবার কাজ শুরু করুন। ছোট ছোট পদক্ষেপ নেওয়া ধীরে ধীরে আপনাকে ভাল ফলাফল দিতে পারে। বিনিয়োগের আগে সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নিন।

    সিংহ রাশি দ্রুত ফলাফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ধরে রাখে। আপনি যদি ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার সাথে কাজ করেন তবে আপনি ভবিষ্যতে ভাল সুবিধা পাবেন। বড় চিন্তা করুন এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। যাই হোক না কেন, খোলাখুলি বলুন।

    কন্যা রাশির ক্ষেত্রে সবকিছু নিখুঁত করার বিষয়ে চিন্তা না করাই ভালো। প্রথমে কাজটি শেষ করুন, পরে এটি উন্নত করা যেতে পারে। আপনি যদি কাজটি সহজ উপায়ে করেন তবে আপনি আরও বেশি কাজ করতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়তে পারে। নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে তাকে ভালভাবে জানুন। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না।

    তুলা রাশির জাতকদের পরিষ্কার ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবকিছুতে মাঝামাঝি পথ বেছে নেবেন না। লোকেরা আপনার স্পষ্ট শব্দ এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে আপনাকে সম্মান করবে। পরিবারের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলে ক্ষতি নেই। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের সবকিছুতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয় না। অনেক সময় চুপ করে থাকা এবং পরিস্থিতি বোঝাই ভালো। মনোযোগ সহকারে শুনলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সম্পর্কের কথা বললে, আপনার সঙ্গীর সামনে আপনার জিনিসগুলি খোলা রাখুন এবং তাদের কথাও শুনুন। তাদের একটু সময় দিন। এতে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কাজের মাঝখানে বিরতি নিতে থাকুন, অন্যথায় চাপ থাকতে পারে। গভীর রাতে মোবাইল ব্যবহার করবেন না।

    ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। আপনি মাঝখানে রেখে যাওয়া কাজ বা পড়াশোনা পুনরায় শুরু করতে পারেন। খরচের দিকে নজর দিন। সামান্য সঞ্চয় ভবিষ্যতে কাজ করবে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি প্রশংসিত হবেন। আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। হালকা হাঁটা বা ধ্যান দিনটি ভালভাবে শুরু করবে।

    মকর রাশির জাতকদের জন্য কিছু আকস্মিক পরিবর্তন হতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনায় কিছুটা নমনীয়তা রাখুন। আপনি যদি পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন তবে দিনটি সহজেই কেটে যাবে।

    কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির কাছে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ শুধু নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করে কাজ করবে না, সেগুলো পূরণ করাও প্রয়োজন। আপনার চিন্তাভাবনাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করুন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    মীন রাশির লোকেরা কাজ এড়াতে সমস্যায় পড়তে পারেন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সময়মতো শেষ করা ভাল। এটি আপনাকে পরে স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার সময় ব্যয় করতে দেয়। সন্ধ্যায় হালকা হাঁটাহাঁটি করুন এবং সময়মতো খাওয়া উচিত। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

