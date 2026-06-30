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    Tomorrow Daily Horoscope 1 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল

    ১ জুলাই ২০২৬, বুধবার সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য দিনটি কেমন, দেখে নিন।

    Published on: Jun 30, 2026 9:17 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    রাত পোহালেই নতুন মাস! ২০২৬ সালের জুলাই মাস শুরু হচ্ছে বুধবার। ১ জুলাই ২০২৬ সালের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল

    মেষ- খোলামেলা যোগাযোগ এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করুন। অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়াতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখা আপনার শক্তির স্তর ভাল রাখবে। প্রতিটি দিনকে পরিষ্কারভাবে দেখুন।

    বৃষ - ভারসাম্য এবং বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করার সময়। ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনে অগ্রগতির সুযোগগুলি নিজেরাই আসে, তবে একটি অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

    মিথুন - নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত থাকুন, তবে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আসে, তখন নিজের কথা শুনুন। মনে রাখবেন, ছোট পদক্ষেপগুলি একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

    কর্কট- আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করে এবং স্ট্রেসের মাত্রা সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার ফোকাস কর্ম-জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে হওয়া উচিত। বিশ্রামের জন্য সময়কে অগ্রাধিকার দিন।

    সিংহ রাশি - পেশাগতভাবে, পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। নতুন দক্ষতা শেখার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিকভাবে, আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসগুলি দেখার জন্য এটি একটি ভাল সময়।

    কন্যা রাশি- দিনের বেলায় আর্থিক স্থিতিশীলতা তৈরির জন্য যত্নবান হন। আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে নতুন সুযোগগুলি অন্বেষণের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আপনি আপনার কাছের লোকদের সাথে আপনার সংযোগ আরও শক্তিশালী হতে দেখতে পাবেন।

    তুলা রাশি - আপনি নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে দেখতে পাবেন যা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। সম্পর্ককে শক্তিশালী করার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার। পেশাগতভাবে, এগিয়ে যাওয়ার এবং নতুন সুযোগগুলি আবিষ্কার করার সময় এসেছে।

    বৃশ্চিক রাশি - আর্থিকভাবে ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং বড় বিনিয়োগ করার আগে দু'বার চিন্তা করুন। আপনার আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

    ধনু রাশি- সম্পদ ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। কুম্ভ রাশিকে ভারসাম্যের উপর জোর দিতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগতভাবে, স্ট্রেস পরিচালনা করা এবং কার্যকরভাবে কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

    মকর রাশি- আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে, সম্পর্কের উন্নতি করতে এবং ক্যারিয়ারের বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে অনুপ্রাণিত হন।

    কুম্ভ - খোলা মনে আপনার ক্যারিয়ারের পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করুন, কারণ নতুন ব্যবসাগুলি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও ভাল হবে, তবে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং বাজেট করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    মীন রাশি - প্রেমের ক্ষেত্রে, যোগাযোগই বন্ধনকে শক্তিশালী করার মূল চাবিকাঠি হবে। আপনার শক্তির স্তর স্থিতিশীল রাখতে একটি সুষম রুটিন অন্তর্ভুক্ত করে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে ভুলবেন না।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 1 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল

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