Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope 10 April 2026: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে! ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Daily Horoscope 10 April 2026: দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আগামিকাল আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। 

    Published on: Apr 09, 2026 6:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Daily Horoscope 10 April 2026: শুক্রবার ১০ এপ্রিল, ২০২৬ মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই ১২ রাশির রাশিফলে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ- থেকে ১০ এপ্রিলের দিনটি পরিকল্পনা করার জন্য ১০ এপ্রিল একটি দুর্দান্ত সময়। পরিবর্তনশীল শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। আপনার দক্ষতা এবং বোঝাপড়া বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিলাসবহুল জিনিসপত্রের অপ্রত্যাশিত কেনাকাটা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

    বৃষ- ১০ এপ্রিল, কিছু লোককে তাদের পরিবার বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কিত ব্যয় বহন করতে হতে পারে। একটি স্মার্ট বাজেট আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, অবিরাম প্রচেষ্টা প্রশংসা আনতে পারে, এমনকি যদি অগ্রগতি ধীর বলে মনে হয়।

    মিথুন- ১০ এপ্রিল, আপনাকে আপনার ব্যয়ের অভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং আর্থিক পরিকল্পনাগুলি পুনরায় পরিকল্পনা করতে হবে। আপনার সততা দৃঢ় বন্ধন বা উত্তেজনাপূর্ণ নতুন সূচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কর্কট-১০ এপ্রিল আপনার ক্ষমতা এবং দক্ষতা উপস্থাপনের সময়। আপনার মনের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভারসাম্য তৈরির দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি আপনার দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতে পারেন।

    সিংহ- ১০ এপ্রিল, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এবং একটি পার্থক্য তৈরি করার বিরল সুযোগ পেতে পারে। আপনি অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ এবং লাভজনক সুযোগ উভয়ের স্বাদ পাবেন।

    কন্যা-১০ এপ্রিল, আপনার স্ব-ভালবাসার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। ভ্রমণ বা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অফিসের লোকেরা আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে।

    তুলা- ১০ এপ্রিল, আপনি আপনার আত্মবিশ্বাস পুনরায় তৈরি করতে পারেন। ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং ক্যারিয়ার বিকাশের আকারে করা নিরাপদ বিনিয়োগগুলি উল্লেখযোগ্য লাভের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

    বৃশ্চিক- ১০ এপ্রিল, তাড়াহুড়ো করে ব্যয় করার পরিবর্তে, আপনার বুদ্ধিমানের সাথে পরিকল্পনা করা উচিত। রাগ ও কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেতে পারেন। কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    ধনু -১০এপ্রিল, নেটওয়ার্কিং বা পুরানো বন্ধুদের সাহায্যে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

    মকর- ১০ এপ্রিল, স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের গোপন রহস্য হবে যে তাদের মুখস্থ করার পরিবর্তে গভীর শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করবেন না। প্রেম জীবনে রোম্যান্স থাকবে।

    কুম্ভ -১০ এপ্রিলের শুরুতে, কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে, যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আপনি আপনার সমস্ত মুলতুবি কাজ শেষ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

    মীন- ১০এপ্রিল, দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে এসেছে। অর্থের দিক থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। কারও দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু একইসঙ্গে আপনাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Daily Horoscope 10 April 2026: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে! ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes