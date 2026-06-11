Tomorrow Daily Horoscope 12 june 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১১ ই জুনের রাশিফল পড়ুন এবং মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত সমস্ত ১২ টি রাশির দিনটি কেমন হবে তা জানুন। চাকরি, টাকাপয়সা, পরিবার ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহজ তথ্য এক জায়গায়।
Daily Horoscope: জ্যোতিষশাস্ত্রে, রাশিচক্রের ভিত্তিতে অনেক কিছুই মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে আগামী দিনগুলো নিয়েও সত্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক আগামিকাল অর্থাৎ ১২ জুন, ২০২৬ মেষ এবং মীন রাশির জন্য কেমন হতে চলেছে? নীচে আপনার রাশিচক্র রাশিফল পড়ুন।
মেষ
আজকের দিনটি শুভ হবে। সময়মতো কাজ শেষ হবে এবং আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন। চাকরি বা ব্যবসা যাই হোক না কেন, আপনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ঘরের পরিবেশও ভালো থাকবে। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।
বৃষ
বৃষ রাশি মন শান্ত থাকবে এবং অনেক কাজ সহজেই করতে দেখা যাবে। অর্থের দিক থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না। রাতে ভালো ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
মিথুন
মিথুন রাশি আপনি নতুন কিছু শেখার বা করার সুযোগ পেতে পারেন। অফিসে প্রশংসিত হতে পারেন। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পাবেন এবং দিনটি ফলপ্রসূ হবে। আপনি খুশি হবেন। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আউটডোর ক্যাটারিং এড়িয়ে চলুন।
কর্কট
আপনার তাড়াহুড়ো এড়ানো উচিত এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আপনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি অর্থ সম্পর্কিত একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়েও আপনি সুবিধা পাবেন। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল সময় তবে তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না। ভাজা খাবার খাবেন না।
সিংহ
রাশি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন এবং লোকেরা আপনার কথা শুনবে। পুরোনো কাজ থেকে ভালো ফল পেতে পারেন। যা মনকে খুশি করবে। সব কাজ হয়ে যাবে বলে দেখা যাবে। আপনি যদি খুশি হন তবে এর প্রভাব অন্যান্য জিনিসগুলিতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন এবং যা আপনার মনকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয় তা করুন।
কন্যা
আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পাবেন। স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বাড়ি এবং অফিস উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। লেনদেন এড়িয়ে চলুন। অত্যধিক ব্যয় করবেন না। বাজেট নিয়ে পরিকল্পনা করুন।
তুলা
ভাগ্য আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। নতুন চাকরি শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল দিন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে সময় কাটানো মনকে সুখী করবে। আপনার কারণে কারও হৃদয়ে আঘাত না করার চেষ্টা করুন। ক্যাটারিংয়ে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। বেশি খেয়ে নিলে সমস্যা হবে। এমন পরিস্থিতিতে বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক
এই রাশি কিছুটা ব্যস্ত থাকতে পারে। আপনি চাকরি সম্পর্কিত কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হবে তবে বড় কোনও ক্ষতি হবে না। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন। পর্যাপ্ত ঘুম পান।
ধনু
রাশি সবকিছু ভেবেচিন্তে করুন। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় ভালো ফল পাবেন। পরিবারে পরিবেশ স্বাচ্ছন্দ্য পাবে। আজ নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করার চেষ্টা করুন। আপনার শখগুলি খোলাখুলিভাবে অনুসরণ করুন।
মকর
মকর রাশি আপনার কঠোর পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে এটি উপকারীও হবে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। কারও সাথে লেনদেন করা এড়িয়ে চলুন। এটাই বিনিয়োগের সঠিক সময়। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। এখন রুটিনে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন।
কুম্ভ
রাশি মন খুশি থাকবে এবং নতুন ধারণা কাজে আসবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। একটু সাবধানে খরচ করুন। আপনি যদি বাজেট তৈরি করেন তবে জিনিসগুলি সহজ হবে। পরিবারে সবকিছু ভালো থাকবে। প্রেমের জীবনে কিছুটা তর্ক হতে পারে তবে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হবে না। সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।
মীন
এই রাশি আপনার অনেক ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পারিবারিক সমর্থন থাকবে এবং আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেয়ে খুশি হবেন। সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো যাবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। মানুষের সাথে সামাজিকীকরণ করুন। এমন কিছু বলা এড়িয়ে চলুন যা কারও হৃদয় ভেঙে দেবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More