    Tomorrow daily Horoscope 12 March 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    আগামিকাল ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। 

    Published on: Mar 11, 2026 4:05 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল ১২ মার্চ ২০২৬ বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আগামিকাল এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    আগামিকাল ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল এখনই দেখে নিন।
    আগামিকাল ১২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল এখনই দেখে নিন।

    মেষ-রাশি রাশির জন্য সময়টি এখনও বিশেষ, আপনাকে এই সময়ে রাগ করবেন না। এই সময়ে, আপনাকে চাকরির কারণে বিদেশ ভ্রমণও করতে হতে পারে বা আপনি চাকরি পরিবর্তন নিয়ে পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন। খরচও বাড়তে পারে।

    বৃষ- এই রাশির জাতক-জাতিকারা শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে আগ্রহী হবেন। এই সময়ে, বৃষ রাশির লোকদের সততা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের কাজ করতে হবে। এই সময়ে আপনার আয়ও বাড়তে পারে। ব্যবসায় আরও তাড়াহুড়ো হবে। লাভের সুযোগও আপনার কাছে আসতে পারে।

    মিথুন- এই রাশির জন্য, আপনি এমন অনেক অনুষ্ঠানে আসছেন, যখন পেশাদার জীবনে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। এ সময় আপনাকেও নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আত্মবিশ্বাস বেশি থাকবে, তবে সংযত থাকুন।

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকদের আর্থিক বিষয়ে সমস্যার সময় আসবে, অর্থের ক্ষতির লক্ষণ দেখা দেবে। এই সময়ে কোনও ধরণের বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

    সিংহ- এই রাশির জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। এই সময়ে আপনার ব্যবসা এবং স্বাস্থ্য উভয়ের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যও কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে। আপনি আপনার সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন।

    কন্যা- এই রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। রক্তচাপের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। রক্তচাপ কম এবং উচ্চ হতে পারে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে অবিলম্বে ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। ব্যবসা ভালো থাকবে।

    তুলা- এই রাশির মানসিক অবস্থা বিরক্তিকর হতে পারে। আপনি খুব হতাশ বোধ করবেন। স্বাস্থ্য আপনাকে চিন্তায় রাখতে পারে। ব্যবসাও আপনার মাধ্যম। সব মিলিয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

    ধনু- এই রাশির জাতকদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এবং এই সময়টি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই আপনার জন্য বিশেষ হবে। আপনার সঙ্গী সহ আপনাকে সব উপায়ে সমর্থন দেখাতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভালো।

    বৃশ্চিক- এই রাশির লোকদের জন্য সময় অনুকূল। সঙ্গীর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। চাকরিতেও সমস্যা হতে পারে। ভালোবাসা ও সন্তান প্রায় ঠিক হয়ে যাবে।

    মকর রাশি-অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে আপনি বিরক্ত হতে পারেন, তবে এটি আপনার জীবনে খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না। ঘরে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা এবং ব্যবসা আপনার জন্য সঠিক।

    কুম্ভ- এই রাশির মানুষের আয় ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে আপনার মন অস্থির হতে পারে। নিচু বোধ করতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো আছে। ভালোবাসা ও ব্যবসা ভালো। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

    মীন- মীন রাশির লোকদের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে চলেছে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। আপনার প্রেম জীবনও আজ প্রায় ঠিক আছে। সব মিলিয়ে এই সময়ে স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। )

